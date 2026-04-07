Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Spor zaradi ribolova: napadla moškega, ga porinila v ribnik in pretepla

Ljubljana , 07. 04. 2026 08.24 pred 29 minutami 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Policija

Policisti PU Ljubljana so prijeli 19- in 21-letnika, ki sta moškega med sporom zaradi ribiških dovolilnic v Grosuplju fizično napadla, ga potisnila v ribnik in pretepla. Oškodovanec je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni o kaznivem dejanju nasilništva, do katerega je prišlo na območju Grosuplja. Po doslej zbranih podatkih je pri enem izmed ribnikov prišlo do spora med več osebami zaradi ribolova brez dovolilnic. Pri tem sta osumljenca, ki sta bila v družbi še dveh žensk, fizično napadla in poškodovala oškodovanca, ga porinila v ribnik ter ga pretepla, nato pa s kraja odšla in se odpeljala z vozilom.

Oškodovancu so nudili zdravniško pomoč, zatem pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti so nemudoma začeli intenzivno preiskavo. Opravljen je bil ogled kraja dejanja, kjer so zavarovali sledi. Na podlagi pridobljenega opisa, posnetkov vozila ter drugih zbranih obvestil so policisti izsledili in prijeli 21- in 19-letna osumljenca ter jima odvzeli prostost.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja nasilništva. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. 

Policija poziva priče dogodka

Vsako nasilno kaznivo dejanje je nedopustno, zato bo policija v okviru veljavne zakonodaje storila vse, da se takšna dejanja raziščejo in storilci ustrezno procesirajo. Ob tem pozivajo vse morebitne priče dogodka, da o tem obvestijo policijo na številko 113 ali Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko (01) 781 83 80. Informacije lahko posredujejo tudi anonimno na številko 080 1200. Dodajajo, da policija v konkretnem primeru, kot tudi sicer, izvaja ukrepe za nadaljnjo zaščito žrtev nasilnih kaznivih dejanj. 

grosuplje pretep ribnik Grosuplje ribolovni spor nasilništvo policija priče dogodka

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
07. 04. 2026 08.59
Tudi za trgovine ne vedo, da potrebujejo plačati.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1888402
07. 04. 2026 08.55
Sta to vprasala poskodaovanega, ce ima dovolilnico ...
Odgovori
0 0
LukaS8
07. 04. 2026 08.54
Neštetokrat videno. Prišleki oz. njihovi potomci se domislijo kako fino je loviti ribe - zastonj je vedno super. Požvižgajo se na dovolilnice in ko pride ribiški čuvaj in jih pobara po le-teh, ga seveda napadeta. Roko dam v ogenj, da sta tedva državljana Slovenije.
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
07. 04. 2026 08.51
lačen si ful drugačen
Odgovori
0 0
jafalical
07. 04. 2026 08.50
19 letniku, kot 21 letniku sploh ni jasno kaj pomeni dovolilnica, ne zakaj sluzi?Vzgoja slaba, jo ni nista imela.Kar da jasno vedet da so to osebe z "nerazvitimi" mozgani in da pretepejo tistega, ki skrbi za ribnik zaradi tega ker onadva nimata dovolilnice je adijo pamet in strogo kaznovat.
Odgovori
+5
5 0
mptour
07. 04. 2026 08.49
Občani.
Odgovori
+5
5 0
zabcalj
07. 04. 2026 08.49
Zaprite jih za 2 leti prec
Odgovori
+4
4 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615