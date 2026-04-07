Spor zaradi ribolova: napadla moškega, ga porinila v ribnik in pretepla

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni o kaznivem dejanju nasilništva, do katerega je prišlo na območju Grosuplja. Po doslej zbranih podatkih je pri enem izmed ribnikov prišlo do spora med več osebami zaradi ribolova brez dovolilnic. Pri tem sta osumljenca, ki sta bila v družbi še dveh žensk, fizično napadla in poškodovala oškodovanca, ga porinila v ribnik ter ga pretepla, nato pa s kraja odšla in se odpeljala z vozilom.
Oškodovancu so nudili zdravniško pomoč, zatem pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti so nemudoma začeli intenzivno preiskavo. Opravljen je bil ogled kraja dejanja, kjer so zavarovali sledi. Na podlagi pridobljenega opisa, posnetkov vozila ter drugih zbranih obvestil so policisti izsledili in prijeli 21- in 19-letna osumljenca ter jima odvzeli prostost.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja nasilništva. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Policija poziva priče dogodka
Vsako nasilno kaznivo dejanje je nedopustno, zato bo policija v okviru veljavne zakonodaje storila vse, da se takšna dejanja raziščejo in storilci ustrezno procesirajo. Ob tem pozivajo vse morebitne priče dogodka, da o tem obvestijo policijo na številko 113 ali Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko (01) 781 83 80. Informacije lahko posredujejo tudi anonimno na številko 080 1200. Dodajajo, da policija v konkretnem primeru, kot tudi sicer, izvaja ukrepe za nadaljnjo zaščito žrtev nasilnih kaznivih dejanj.
