Petdeset kmetov, ki imajo polja na ankaransko-bertoški Bonifiki, je obupanih. Zaradi vzdrževalnih del na kanalu, iz katerega so desetletja namakali svoje njive, so letos ostali brez vode. Še bolj kot to jih skrbi dejstvo, da projekt, katerega naročnik je Luka Koper, ne predvideva postavitve zapornic, ki so doslej preprečevale vdor slane vode. Ali to pomeni konec kmetovanja na 60 hektarjih najbolj rodovitnih površin?