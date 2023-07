Sporazum z visokošolskim sindikatom za zdaj le glede neplačnih zahtev

Vlada je potrdila predlog stavkovnega sporazuma z Visokošolskim sindikatom Slovenije. A kot so pojasnili na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, se sporazum nanaša na rešitev vseh neplačnih zahtev. Plačne zahteve namreč vlada po pojasnilih ministrstva rešuje ločeno, na krovnih in stebrnih pogajanjih, ki potekajo.

Sporazum, ki ga je vlada potrdila v četrtek, se po navedbah ministrstva nanaša na rešitev vseh neplačnih zahtev, kot so sobotno leto, ureditev dela na daljavo, določitev minimalne višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in revalorizacija lestvice vrednosti sindikalnega dela. icon-expand Visokošolski sindikat Slovenije FOTO: Bobo Sporazum se nadalje nanaša na rešitev zahtev, kot sta določitev enake vrednosti neposrednega pedagoškega dela (ne glede na to, ali se opravlja v okviru zaposlitve ali po civilnopravnih pogodbah) ter individualna pravica visokošolskih učiteljev in sodelavcev do koriščenja delodajalčevega kritja materialnih stroškov osnovnega raziskovalnega, strokovnega oz. umetniškega dela, ki je del rednih delovnih obveznosti. Sporazum ureja tudi natančnejšo določitev obsega neposredne pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter starostne razbremenitve za neposredno pedagoško obveznost strokovnih sodelavcev korepetitorjev. PREBERI ŠE Visokošolski sindikat znova stavka: ni izpitov, zagovorov in uradnih ur Ministrstvo je v sporočilu izpostavilo, da vlada "poudarja, da je s tem potrdila celoten obseg neplačanih zahtev sindikata", plačne zahteve pa rešuje ločeno, na krovnih in stebrnih pogajanjih. Omembo delovnega gradiva, ki se nanaša na plačne zahteve in se je vmes že spremenilo, je vlada zato iz sporazuma umaknila, so še navedli. Osrednja stavkovna zahteva zaposlenih na treh javnih univerzah tako ostaja odprava plačnih nesorazmerij.