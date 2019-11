Spori med študenti v Kopru: generalni sekretar ŠOS okradel Jenka?

Incident naj bi se zgodil v soboto, 16. novembra okoli 2. ure zjutraj. Matija Jenko, predsednik Študentskega sveta Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem se je s prijatelji nahajal na Kosovelovem trgu v Kopru. Tja naj bi nato prišla tudi Aleksandar Spremo, generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije, in Saša Spijenović iz koprskega Šoupa.

"Začela sta ga trepljati po ramenih in ga spraševati 'kako se ima'. Ker se na provokacije ni odzval, sta Aleksandar in Saša ogovorila še njegovega kolega Jurija in ga vprašala, koliko stane povratna letalska karta iz Finske in zakaj je prišel v Koper," dogajanje v zapisu na Facebooku opisuje Študentska lupa. Ko so odhajali domov, naj bi Spremo in Spijenović sledila Jenku in njegovem prijatelju - ko so prispeli do vhodnih vrat njunega kolega, naj bi Jenko iz žepa vzel telefon, nakar naj bi mu ga iz rok izpulil Spremo, Spijenović pa ga je odrinil. Prav tako naj bi mu iz rok izpulila dežnik in ga polomila. Celotno dogajanje naj bi videlo več oseb, ena izmed njih je začela teči proti kraju dogajanja, zaradi česar sta Spremo in Spijenović pobegnila s telefonom vred.

S PU Koper so v ponedeljek sporočili, da so ob 2. uri zjutraj prejeli obvestilo, da se v Kopru pretepa več oseb. Te naj bi se med seboj sprle, eden pa je vzel mobilni telefon drugemu ter z njim pobegnil. Zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov več informacij ne morejo posredovati, neuradno pa policija vodi postopek v smeri tatvine.