'Spori na inšpektoratu prešli meje dobrega okusa, prekinil jih bom'

Po razkritjih, da je Inšpektorat RS za delo od januarja lani zapustilo 27 zaposlenih, od tega domnevno veliko tudi zaradi slabih odnosov in mobinga, je Mesec ob robu srečanja s socialnimi partnerji v Ljubljani poudaril, da inšpektorji po območnih enotah inšpektorata, "ki so njegova hrbtenica", delajo normalno.

To je ponazoril z informacijo, da jim je uspelo minuli teden stopiti na prste delodajalcu, "ki je filipinskim delavcem dajal v podpise prazne pogodbe".

"Problem, ki ga imamo, na žalost, že kar nekaj časa, izhaja iz vodstva. Tam imamo predvsem medosebne spore, ki so, na žalost, prešli meje dobrega okusa do te mere, da se bom ta teden vanje vmešal tudi sam in jih bom prekinil," je napovedal. "Na tak ali drugačen način se bodo ti spori končali. Na inšpektoratu mora v maju zavladati mir in začeti morajo delati kot vodstvo, odgovorno in usklajeno. To so moji pogoji, da obstoječe vodstvo svoj mandat nadaljuje," je pojasnil.

Kot je dodal, se je s predstavniki vodstva – inšpektorat od junija lani kot vršilka dolžnosti in od decembra kot direktorica s polnim mandatom vodi Čoh Kragolnikova – na to temo že sešel, zdaj opravlja pogovore z nasprotno stranjo in drugimi vpletenimi. Glavna inšpektorica naj bi se na stolčku obdržala le, če bodo uspeli spore zgladiti.