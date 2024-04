PRENOS V ŽIVO: Je Mesec uspešno prekinil spore na inšpektoratu za delo?

Po razkritjih, da je Inšpektorat RS za delo od januarja lani zapustilo 27 zaposlenih, od tega domnevno veliko tudi zaradi slabih odnosov in mobinga, je minister za delo Luka Mesec v tem tednu ocenil, da so spori na inšpektoratu presegli meje dobrega okusa.

"Problem, ki ga imamo na žalost že kar nekaj časa, izhaja iz vodstva. Tam imamo predvsem medosebne spore, ki so na žalost prešli meje dobrega okusa do te mere, da se bom ta teden vanje vmešal tudi sam in jih bom prekinil," je napovedal. "Na tak ali drugačen način se bodo ti spori končali. Na inšpektoratu mora v maju zavladati mir in začeti morajo delati kot vodstvo, odgovorno in usklajeno. To so moji pogoji, da obstoječe vodstvo svoj mandat nadaljuje," je pojasnil.