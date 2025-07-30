Svetli način
Sporna cona 30 v Kamnici pri Mariboru se umika

Maribor, 30. 07. 2025 13.41 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA
Po odločitvi zbora krajanov za ukinitev cone 30 v Kamnici pri Mariboru, ki jo je podprl tudi mestni svet, se ta avgusta umika. Ostaja le na odseku od trgovine v središču Kamnice do prve novozgrajene hitrostne grbine na cesti proti Rošpohu, drugod pa bo hitrost, razen na posameznih bolj tveganih odsekih, omejena na 50 kilometrov na uro.

"Po skoraj dveh letih in pol smo dosegli dogovor z Mestno občino Maribor in skupaj naredili pomemben korak k razumni in varni prometni ureditvi," pravi predsednik Krajevne skupnosti (KS) Kamnica Simon Hauptman. "Praktično se bodo izvedli vsi ukrepi, na katere smo opozarjali že leta," je povedal.

Prebivalci Kamnice so na zboru na začetku februarja zahtevali ukinitev skoraj pet kilometrov dolge cone 30 na Cesti v Rošpoh, uvedene pred dvema letoma, ker gre po njihovih ocenah za neživljenjski ukrep, ki ni povečal prometne varnosti, ampak le število izrečenih kazni za prehitro vožnjo. "V bistvu je cesta še bolj nevarna, saj povzroča številna prehitevanja in nervozo med vozniki," je takrat dejal Hauptman.

Župan Saša Arsenovič je vztrajal, da je ukrep strokovno utemeljen in učinkovit tudi v drugih delih mesta, njegov glavni cilj pa je povečanje prometne varnosti, zato od njega ne morejo odstopati. A večina v mestnem svetu ni delila tega mnenja, temveč je na seji konec marca podprla odločitev zbora krajanov za ukinitev cone 30.

Občina je nato naročila prometno študijo za omenjeno cesto in zdaj pristopila k preurejanju. "Cona 30 ostaja od Vrbanske ceste 109 proti Rošpohu do prve hitrostne grbine. Od prve grbine naprej pa sledijo omejitve 30 le na območju ukrepov za umirjanje prometa, cone 30 pa ni več. To je konsenz, do katerega smo prišli s KS Kamnica," so povedali na občini.

Šest dvignjenih prehodov za pešce

Ob tem bodo v Kamnici s ciljem povečanja varnosti uredili šest dvignjenih prehodov za pešce ter preuredili dve avtobusni postaji in prometno signalizacijo. Vsa dela naj bi bila končana do 25. avgusta.

Po besedah Hauptmana narejena študija za Cesto v Rošpoh od Kamnice do Kungote potrjuje, da je povrnitev hitrosti na 50 kilometrov na uro upravičena in varnostno podprta, seveda ob hkratni izvedbi ukrepov za zaščito vseh udeležencev v prometu.

Cona 30 tako ostaja le na okoli 300 metrih ceste v središču Kamnice. Na preostanku ceste bo veljala ureditev za cesto znotraj naselja, kar pomeni omejitev hitrosti vožnje na 50 kilometrov na uro. Izjema bodo krajši odseki s prehodi za pešce in avtobusnimi postajališči, kjer bo hitrost še vedno omejena na 30 kilometrov na uro.

Ob tem bodo zbrisali kolesarske pasove na klancu proti Kungoti, nova ureditev pa prinaša tudi neomejeno parkiranje pri šoli, kar je bila prav tako ena od zahtev zbora krajanov.

