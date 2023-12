'Sporna' karikatura medijske hiše: šovinizem ali medijska svoboda?

Karikatura zunanjega sodelavca časnika Delo je na noge spravila del politične in civilne sfere. Da je nazadnjaška, so ocenili v Inštitutu 8. marec, protest proti takšnemu prikazovanju žensk so izrazili v združenju Onave, kjer so se obregnili tudi ob to, da je bila na spletu objavljena vulgarnejša, v tisku pa omiljena, a po njihovem še vedno seksistična različica.

"Delovi bralci niso videli različnih karikatur, je pa prvotna različica, ki je, kot navajate, v slovenskem političnem vrhu dvignila kar nekaj prahu, pomotoma končala na spletnih omrežjih. Napako smo odkrili šele v ponedeljek, nemudoma smo jo priznali in ob objavah domnevno sporne karikature objavili pojasnilo in opravičilo," so kasneje pojasnili na časopisni hiši.