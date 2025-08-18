Sporna tudi nabava policijskih plovil za osem milijonov evrov?

Policija nujno potrebuje nova plovila. Ko je država pred desetimi leti nazadnje kupila dva gumenjaka, je imela Policija skupaj pet plovil. Danes, po upokojitvi legendarnega P-111 in po več neuspešnih javnih dražbah P-66, pa razpolaga zgolj z omenjenima gumenjakoma, s katerima pa imajo stalne tehnične težave.

Zato je neuradno v uporabi največ eden, v primeru, da sta okvarjena oba, pa si morajo policisti čoln izposojati kar pri ribiških inšpektorjih. In to ob dejstvu, da morajo državno mejo na morju nadzirati vse dni v letu.

Strokovna delovna skupina je soglasno odločila, da mora država – predvidoma še to jesen ju bo naročilo notranje ministrstvo Boštjana Poklukarja – kupiti takšna, ki sta dolga med 15 in 17 metri.

A kot smo pred kratkim razkrili, naj bi z vrha policije, konkretno od namestnika generalnega direktorja Igorja Ciperleta, prihajala navodila, da morata biti čolna krajša. Domnevno zato, da bi se lahko na razpis prijavil točno določen ponudnik: podjetje Iskra Brodogradilište 1 s sedežem na Hrvaškem.