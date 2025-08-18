Sporna tudi nabava policijskih plovil za osem milijonov evrov?

Policija nujno potrebuje nova plovila. Ko je država pred desetimi leti nazadnje kupila dva gumenjaka, je imela Policija skupaj pet plovil. Danes, po upokojitvi legendarnega P-111 in po več neuspešnih javnih dražbah P-66, pa razpolaga zgolj z omenjenima gumenjakoma, s katerima pa imajo stalne tehnične težave.
Zato je neuradno v uporabi največ eden, v primeru, da sta okvarjena oba, pa si morajo policisti čoln izposojati kar pri ribiških inšpektorjih. In to ob dejstvu, da morajo državno mejo na morju nadzirati vse dni v letu.
Strokovna delovna skupina je soglasno odločila, da mora država – predvidoma še to jesen ju bo naročilo notranje ministrstvo Boštjana Poklukarja – kupiti takšna, ki sta dolga med 15 in 17 metri.
A kot smo pred kratkim razkrili, naj bi z vrha policije, konkretno od namestnika generalnega direktorja Igorja Ciperleta, prihajala navodila, da morata biti čolna krajša. Domnevno zato, da bi se lahko na razpis prijavil točno določen ponudnik: podjetje Iskra Brodogradilište 1 s sedežem na Hrvaškem.
In prav te informacije so zdaj dvignile na noge tudi sindikat. "Mi kot člani te skupine zahtevamo, da policija in ministrstvo pojasnita razloge za nameravano spremembo, da spoštujejo zaključno poročilo strokovne delovne skupine in da se, ob zaznavi nekaterih pritiskov ali sumov interesnega usmerjanja postopka, obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije ter se uvedejo ustrezni ukrepi," pravi Marko Jakac, podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije.
V pismu, namenjenem vrhu policije in notranjemu ministrstvu, so zapisali, da enostransko spreminjanje pogojev za nakup mimo strokovne razprave zanje pomeni "nestrokoven in nelegitimen poseg v usklajen strokovni dokument, možno kršitev načel transparentnosti in integritete javnega naročanja, motenje strokovne avtonomije delovne skupine ter potencialne znake koruptivnega ravnanja".
Jakac nadaljuje: "Če se gre mimo tega zaključnega poročila skupine, to daje vedeti, da delo te skupine nima smisla. Ta skupina je delala osem mesecev, obdelala trg in vse potrebe na morju. Tako da ne vidim več smisla takih skupin, če se gre mimo stroke."
Ali se bo torej ponovila zgodba z nakupom dveh policijskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč zdaj tudi na vodi? Na Komisiji za preprečevanje korupcije so nam potrdili, da so prejeli prijavo in da že vodijo predhodni preizkus.
Kdo je sprejel odločitev o spremembi tehničnih pogojev – torej, da se nabavita dva krajša plovila – in predvsem zakaj, pa na naša vprašanja niso odgovorili niti na notranjem ministrstvu niti na Policiji.
