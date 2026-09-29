Sporna vetrnica v Loškem Potoku: nova, a hkrati stara 25 let

Vetrno elektrarno v Loškem Potoku naj bi kmalu odpihnilo. Za tri milijone so jo kupili kot novo, a nato ugotovili, da je rabljena, in to polnih 25 let. Dravske elektrarne so jo financirale, potem so jo postavili, a nikoli zagnali. Še več. Zdaj naj bi jo zrušili. A kdo bo kril stroške neuspelega projekta?