Slovenija
Sporna vetrnica v Loškem Potoku: nova, a hkrati stara 25 let
Vetrno elektrarno v Loškem Potoku naj bi kmalu odpihnilo. Za tri milijone so jo kupili kot novo, a nato ugotovili, da je rabljena, in to polnih 25 let. Dravske elektrarne so jo financirale, potem so jo postavili, a nikoli zagnali. Še več. Zdaj naj bi jo zrušili. A kdo bo kril stroške neuspelega projekta?
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