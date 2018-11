Ko je razprava v slovenskem parlamentu bolj podobna tisti v gostilni

Marsikdo ob omembi neprimernega vedenja in žaljive komunikacije v slovenskem hramu demokracije pomisli na dolgoletnega predsednika SNS Zmaga Jelinčiča. Svoje kolege poslance je pred leti ozmerjal z "ignoranti" in "teleti", zbujal pozornost s spornimi izjavami o Romih, istospolnih parih in Hrvatih (če naštejemo zgolj nekatere primere). V oddaji Pogledi Slovenije je takratno vlado opisal z besedami:"Na vladi imamo ignorante, narkomane, homoseksualce, vse, razen tistega, kar bi morali imeti."

Leta 2005 je kontroverzno na vrata poslanske skupine stranke obesili plakat z napisom: "Vsi izbrisani vabljeni na ples, igral vam bo Jelinčič na puško mitraljez!!!!"

Leta 2010 pa je ob razpravi o družinskem zakoniku v parlamentu izjavil: Govoril bom o ogabni zlorabi koalicijskih strank, ki poskušajo svoje izpirjene spolne zadeve vtakniti v ta zakon", zaradi česar si je prislužil prvo opozorilo predsednika DZ Pavla Gantarja, a Jelinčiča tudi to ni ustavilo, saj je v nadaljevanju izjavil: "Predstavljajte si dva stara homoseksualca, ki si nabavita enega majhnega fantka in se potem skupaj kopajo v kadi. Krasno."