Sporni madžarski zakon obsodilo že 16 držav, kaj pa Slovenija?

Že 16 članic EU je obsodilo sporni madžarski zakon, ki diskriminira osebe LGBTQ in krši pravico do svobode izražanja, a med njimi še vedno ni Slovenije. Ravnanje Budimpešte bodo voditelji predvidoma obravnavali tudi na najvišji ravni, torej vrhu EU. Kljub pozivom, naj se opredeli, uradnega stališča Slovenija še ni izrazila. Ali to, da zakona nismo obsodili, pomeni, da ga podpiramo? Državni sekretar Gašper Dovžan je sicer dejal, da bo Slovenija, kot predsedujoča Svetu EU, pokazala nevtralno držo.

Voditelji držav članic bodo na rednem dvodnevnem junijskem vrhu EU najprej razpravljali o boju proti pandemiji, migracijah in gospodarskem okrevanju. A pričakuje se, da bo beseda tekla tudi o odnosu do skupnosti LGBTQ+ na Madžarskem. Zaradi nasprotujočih si mnenj in opletanja z besedo "sramota" – z njo je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen označila sporen zakon, madžarski premier Viktor Orban pa njeno izjavo – ni pričakovati, da bodo zlahka prišli do rešitve.

icon-expand Protesti v Budimpešti FOTO: AP

Madžarski poslanci so prejšnji teden potrdili vladni predlog zakona, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti v izobraževalnem procesu, s tem pa v veliki meri omejuje razpravo o vprašanjih, povezanih s skupnostjo LGBT. Parlament, v katerem ima večino desničarska stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, je predlog potrdil s 157 glasovi za in enim proti. Že dan pred sprejemom zakona, ki je bil vključen v sklop zakonodajnih ukrepov proti pedofiliji in za zaščito otrok, se je pred madžarskim parlamentom zbralo okoli 5000 protestnikov. Mahali so z mavričnimi zastavami in zahtevali umik predloga, češ da enači istospolno usmerjenost z nasiljem nad otroki. Zakon prepoveduje izobraževalne programe o istospolni usmerjenosti in oglaševanje na temo LGBT. Leta 2019 je vladajočo stranko razburil oglas Coca-Cole, ki je spodbujal strpnost do gejev. Prepoved zajema tudi kakršno koli oglaševanje, v katerem bi bili istospolno usmerjeni ali transspolne osebe prikazani kot del normalnega življenja. Po mnenju organizacije Amnesty International, ene od organizatork protesta, udeležba "kaže, da številni ljudje na Madžarskem zavračajo homofobijo, transfobijo in poskus vlade, da bi širila sovraštvo". Nevladne organizacije opozarjajo, da bodo s sprejetimi spremembami močno omejene svoboda izražanja in pravice otrok.

Sporni zakon obsodilo že 16 držav, Evropska komisija napovedala sankcije Evropska komisija je v sredo napovedala, da bo sprejela pravne ukrepe proti novi madžarski zakonodaji. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je "zakon o homoseksualnosti sramota". "Ta zakon očitno diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti in je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU," je poudarila in izpostavila, da močno verjame v EU, v kateri lahko vsakdo ljubi, kogar želi, in ki sprejema raznolikost. Napovedala je, da bo uporabila vse pristojnosti komisije za zavarovanje pravic vseh državljanov, ne glede na to, kdo so in kje živijo.

Med podpisnicami so Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Litva, Španija, Švedska, Latvija in Italija, kasneje sta se pridružili še Avstrija in Grčija.

Belgijski premier Alexander De Croo je sicer pred dnevi pozval tudi k finančnim sankcijam EU proti Madžarski. V belgijskem parlamentu je izpostavil, da v EU ni prostora za homofobijo. V torek, teden dni po sprejemu zakona, je na pobudo Belgije skupina štirinajstih članic, med katerimi ni Slovenije, v skupni izjavi izrazila zaskrbljenost zaradi zakona, ki po njihovem prepričanju diskriminira osebe LGBTIQ in krši pravico do svobode izražanja pod pretvezo zaščite otrok, ter komisijo pozvala k ukrepanju. Pobudo sta ta teden podprli še Grčija in Avstrija, skupaj torej 16 držav. "O temeljnih pravicah in vladavini prava se ne da pogajati," je na Twitterju poudarila avstrijska ministrica za zadeve EU Karoline Edtstadler. V znak nestrinjanja z madžarskim zakonom je münchenski mestni svet nemške prireditelje evropskega nogometnega prvenstva pozval, da bi münchensko Areno med sredino tekmo med reprezentancama Nemčije in Madžarske osvetlili v mavričnih barvah. Evropska nogometna zveza (Uefa) je zahtevo zavrnila kot politično.

Orban v zakonu ne vidi nič spornega Odzval se je tudi Orban: "Izjava predsednice komisije je sramota, ker madžarski zakon temelji na členu 14. Listine Evropske unije o temeljnih pravicah," je povedal Orban. Dodal je, da je izjava von der Leynove sramotna tudi zato, ker "temelji na pristranskem političnem stališču brez predhodne nepristranske preiskave". Madžarska zakonodaja po navedbah madžarskega premierja ščiti pravice otrok, zagotavlja pravice staršev in ne velja za pravice glede spolne usmerjenosti starejših od 18 let, tako da ne vključuje nobenih diskriminatornih elementov, so navedli na vladi.

icon-expand Viktor Orban FOTO: AP

Kaj pa Slovenija, ki zakona ni obsodila? S prošnjo, da javno predstavijo uradno stališče Slovenije, smo se obrnili tudi na vlado, a odgovora še nismo prejeli. Ali to, da zakona nismo obsodili, pomeni, da ga podpiramo? Slovenija skupne izjave držav članic ni podprla, ker bo kot predsedujoča Svetu EU vstopila v položaj nevtralnega pogajalca, je pojasnil državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan in dodal, da je cilj nevtralnega pogajalca iskati uravnoteženost med različnimi pogledi članic EU in dosegati zbliževanje pogledov na obravnavanih skupnih temah. Opozicijske stranke so sicer v odzivu na sprejem zakona izrazile pričakovanje, da bodo najvišji predstavniki Slovenije izrazili diplomatski protest. Izrazile so tudi razočaranje, ker se Slovenija ni pridružila 16 članicam EU.

Marsikdo se je vprašal, če se Slovenija glede zakona ni opredelila tudi zaradi dobro znane prijateljske vezi med Orbanom in slovenskim predsednikom vlade Janezom Janšo. In medtem ko čakamo na odgovor glede uradnega stališča vlade, smo prejeli informacije, da bomo madžarskega premierja v petek gostili v Ljubljani. Po naših informacijah se bo Orban, poleg hrvaškega premierja Andreja Plenkovića in avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, namreč udeležil osrednje proslave ob 30-letnici dneva državnosti Slovenije.