Sporni milijoni Andreja Lovšina: tožilstvo umaknilo tožbo

Luksuzni apartma in dve stanovanji na elitni lokaciji v Portorožu, stanovanje v Ljubljani, 50 tisoč vrednostnih papirjev Intereurope, avtomobil Volkswagen Eos in skoraj milijon evrov drugega premoženja – vse to je specializirano državno tožilstvo s tožbo skušalo odvzeti nekdanjemu častniku, policistu, obveščevalcu in na koncu poslovnežu, nekdaj prvemu možu Intereurope Andreju Lovšinu, njegovi mami Mariji in hčerki Luciji.