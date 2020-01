Sporni nepremičninski posli Nove KBM: tudi hrvaški obdolženci ne priznavajo krivde

Na mariborskem sodišču se je nadaljevala serija predobravnavnih narokov zoper obtožene zaradi domnevno spornih poslov Nove KBM z nepremičninami na Hrvaškem. Potem ko so že v sredo krivdo zavrnili vsi nekoč vodilni v takrat državni banki , so danes prišli na vrsto še hrvaški državljani, obdolženi pomoči, a krivde ni priznal nihče.

Skupaj s svojimi odvetniki so danes pred sodnico Andrejo Lukeš stopili Janko Šupih Kvaternik, Koraljka Slunjski Bočkaj in Božo Brdar. Prva dva sta zavrnila možnost priznanja kaznivega dejanja pomoči pri zlorabi položaja in pravic, enako je kar preko svoje odvetnice Andreje Dajčman storil tudi Kemal Keranovič. Brdar pa je povedal, da doslej še ni prejel obtožnice v hrvaškem jeziku, zato mu jo je sodnica izročila danes ter ga na predobravbavni narok znova povabila 4. marca.

Z izjemo Slunjski Bočkajeve, ki je bila računovodkinja v hčerinskem podjetju Nove KBM Multiconsult in naj bi podpisovala nekatere pogodbe pri nakupih zemljišč, so vsi ostali danes vabljeni lastniki oziroma zastopniki projektnih hrvaških podjetij.

Ta so sredi prejšnjega desetletja odkupila več nepremičnin, nato pa je Multiconsult, pozneje KBM Projekt, s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, po znatno višji ceni odkupil poslovne deleže podjetij in tako prišel do zemljišč. S tem naj bi Novo KBM oškodovali za več kot 25 milijonov evrov, je že v sredo pojasnila specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura.

Odvetnik nekdanje hrvaške miss športa v imenu stranke zahteval izločitev iz postopka

Še dveh od 11 obdolženih, Vlatke Matić in Vinka Gulina, danes ni bilo na sodišče, saj naj ne bi prejela vabila. Če se je slednji ob tem preko odvetnika Draga Berdena opravičil, da danes zaradi drugih obveznosti ni mogel priti iz Vodic, pa se je zapletlo med sodnico in zagovornikom Matićeve Ingmarjem Bloudkom.

Ta je prav tako povedal, da njegova klientka, sicer nekdanja hrvaška miss športa, ni prejela vabila, da je njen odvetnik po uradni dolžnosti in da se z njo z izjemo telefonsko sploh še ni srečal, prav tako naj bi se preselila v Srbijo. Nato pa je sodnico Lukeševo presenetil še z zahtevo stranke za izločitev iz postopka in to utemeljil z informacijami Matićeve, da naj bi bila sodnica komitentka Nove KBM in bi se zato morala izločiti sama. Slednja mu je očitala, da bi moral takšne informacije najprej preveriti, nato pa tudi zanikala njihovo resničnost.

Matičevo, Gulina in Brdarja tako nov poskus predobravnavnega naroka čaka 4. marca, ko se jim bi moral pridružiti še nekdanji direktor Multiconsulta Tomislav Blagus. Slednjega ni bilo v sredo, prav tako zaradi nepravilno vročenega vabila.