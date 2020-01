Sporni piškoti z marihuano: Babič naj bi imel konopljo doma za lastne potrebe

Na današnjem nadaljevanju sojenja lastniku slaščičarne iz Hoč Niku Štekarju , ki naj bi ponujal piškote s THC, in soobtoženemu Zlatku Babiču , ki naj bi priskrbel testo za piškote, so na Okrožnem sodišču v Mariboru zaslišali štiri priče. Zagovornik Babiča, odvetnik Daniel Planinšec , je med drugim neuspešno predlagal ustavitev postopka proti Babiču.

Tokratna zaslišanja prič so se bolj dotikala Babiča, ki je po poklicu zdravstveni inšpektor in ki se mora zagovarjati zaradi obtožb o neupravičeni proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Tožilstvo mu očita, da je dajal v promet, proizvajal in z namenom nadaljnje prodaje hranil konopljo.

Babič je na predobravnavnem naroku septembra lani vse obtožbe zanikal, njegov zagovornik Planinšec pa je danes dejal, da je treba postopek zoper Babiča ustaviti. Poudaril je, da Babič nikoli ni bil kaznovan zaradi trgovanja s prepovedano drogo in da dokazi v spisu jasno kažejo, da je imel Babič štiri sadike konoplje posajene na domačem vrtu pri hiši in da ni šlo za nasad. Dejal je tudi, da količine zasežene posušene konoplje kažejo na to, da jo je hranil za lastne potrebe.

Da je imel Babič konopljo na vrtu posajeno za lastne potrebe in da si je z njo skušal lajšati težave, je dejal tudi Babičev zet, sicer njegov sosed Klemen Klemenak. Tasta je opisal kot človeka, ki veliko bere, ki se je zelo poglobil v raziskave o učinkih konoplje. Prav tako ga je opisal kot zanesljivega in dejal, da mu zaupa, saj pomaga tudi pri varstvu vnukinj. Ni pa vedel povedati, kdaj naj bi Babič začel uživati konopljo.