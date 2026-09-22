Štrukelj: 'Šli so predaleč'

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je sporočila, da se v zadnjih 14 dneh po Sloveniji pojavljajo jumbo plakati, ki po njihovih navedbah zlorabljajo celostno grafično podobo sindikalne akcije, v okviru katere sindikati trenutno zbirajo 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS). Kot pojasnjujejo, so na terenu opazili tri različne vrste spornih plakatov. Eden je po oceni KSJS žaljiv do predsednika konfederacije in prvopodpisanega pod pobudo za razpis referenduma Branimirja Štruklja ter posega v njegovo osebno dostojanstvo in dobro ime. Na drugih dveh različicah je slogan sindikalne akcije spremenjen. V KSJS menijo, da bi takšna predelava pri javnosti lahko ustvarila napačen vtis, da gre za različico, nadaljevanje ali uradni odziv na njihovo sindikalno akcijo. Prav tako po njihovem sodelujočim sindikalnim centralam pripisuje stališče, da nasprotujejo razvoju Slovenije. "To neposredno škoduje naši verodostojnosti, ugledu ter legitimnosti sindikalnega delovanja," so zapisali. Ob tem trdijo, da nobeden od spornih plakatov nima vidne oziroma zakonsko predpisane oznake naročnika oglasne kampanje.

Sporni plakat FOTO: KSJS

Štrukelj je vložil kazenske ovadbe zoper neznanega storilca, so napovedali v konfederaciji. Konfederacija namerava o plakatih obvestiti tudi Slovensko oglaševalsko zbornico in jo pozvati k ukrepanju. V KSJS ob tem zagotavljajo, da bodo nadaljevali zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Po njihovih navedbah so doslej zbrali 37.472 overjenih podpisov. Dodali so, da ne bodo dovolili, da bi, kot so jih označili, anonimni poskusi diskreditacije in zlorabe vplivali na demokratične procese in njihovo sindikalno delo.

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