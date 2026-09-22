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Slovenija

Štrukelj: 'Šli so predaleč'

Ljubljana, 22. 09. 2026 14.38 pred 36 minutami 3 min branja 127

Avtor:
N.Š.
Sporni plakat

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) opozarja, da se po Sloveniji pojavljajo plakati, ki posnemajo grafično podobo njihove sindikalne akcije "PROTI razkroju Slovenije". Nekateri slogan spreminjajo v "PROTI razvoju Slovenije", eden pa je po navedbah KSJS usmerjen neposredno proti predsedniku konfederacije Branimirju Štruklju. Ta je zaradi plakatov vložil kazenske ovadbe zoper neznanega storilca.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije je sporočila, da se v zadnjih 14 dneh po Sloveniji pojavljajo jumbo plakati, ki po njihovih navedbah zlorabljajo celostno grafično podobo sindikalne akcije, v okviru katere sindikati trenutno zbirajo 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS).

Kot pojasnjujejo, so na terenu opazili tri različne vrste spornih plakatov. Eden je po oceni KSJS žaljiv do predsednika konfederacije in prvopodpisanega pod pobudo za razpis referenduma Branimirja Štruklja ter posega v njegovo osebno dostojanstvo in dobro ime. Na drugih dveh različicah je slogan sindikalne akcije spremenjen. 

V KSJS menijo, da bi takšna predelava pri javnosti lahko ustvarila napačen vtis, da gre za različico, nadaljevanje ali uradni odziv na njihovo sindikalno akcijo. Prav tako po njihovem sodelujočim sindikalnim centralam pripisuje stališče, da nasprotujejo razvoju Slovenije.

"To neposredno škoduje naši verodostojnosti, ugledu ter legitimnosti sindikalnega delovanja," so zapisali. Ob tem trdijo, da nobeden od spornih plakatov nima vidne oziroma zakonsko predpisane oznake naročnika oglasne kampanje.

Sporni plakat
Sporni plakat
FOTO: KSJS

Štrukelj je vložil kazenske ovadbe zoper neznanega storilca, so napovedali v konfederaciji. Konfederacija namerava o plakatih obvestiti tudi Slovensko oglaševalsko zbornico in jo pozvati k ukrepanju.

V KSJS ob tem zagotavljajo, da bodo nadaljevali zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Po njihovih navedbah so doslej zbrali 37.472 overjenih podpisov.

Dodali so, da ne bodo dovolili, da bi, kot so jih označili, anonimni poskusi diskreditacije in zlorabe vplivali na demokratične procese in njihovo sindikalno delo.

Štrukelj pravi, da ima nekdo "veliko denarja"

Štrukelj je ocenil, na so šli naročniki plakatov "predaleč": "Medtem ko sindikati argumentirano nastopamo in utemeljujemo, zakaj je ta zakon nesprejemljiv, so se pač zagovorniki zakona odločili za manipulacije in diskreditacijo. Očitno ima nekdo zelo, zelo veliko denarja. Kampanja se še ni začela, pa so že Slovenijo prekrili s temi plakati, ki nimajo podpisa in za katere se ne ve, kdo stoji za njimi. Mi bomo pač naložili ustreznim organom, da to ugotovijo. Prepričani smo, da tako pomembnega vprašanja, kot je prihodnost Slovenije, če hočete, vprašanja socialne države in solidarnosti, ki je v središču tega zakona, ne moremo reševati s podtikanji in diskreditacijami. Mi še enkrat pozivamo k dostojni javni razpravi, k polemikam, ne pa k diskreditacijam. Še enkrat izpostavljam: nismo še niti v kampanji, pa so stvari že čisto prišle čez rob."

Upa, da bo to vprašanje pravočasno razrešeno in da bodo lahko vodili civilizirane pogovore v javnosti. "Jasno je, da so nasprotniki referenduma nekoliko nervozni, ker so bitko z argumenti že izgubili. Navsezadnje je Fiskalni svet natančno pokazal, da v tem zakonu ne bo nobenega razvoja. Nasprotno, javni strošek, poslabšanje javnih financ, bistveno presega vse učinke, ki so v tem zakonu. In tu je odločitev iz sile: ker z argumenti ne moremo dobiti te bitke, si rečejo nasprotniki referenduma, bomo pač poskušali sindikate diskreditirati, dokler bo šlo, jih umazati z blatom in zmanipulirati to zadevo zato, da ljudje ne bodo vedeli, pri čem so."

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štrukelj plakat ovadba sindikat

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KOMENTARJI127

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SDS_je_poden
22. 09. 2026 15.49
Desnuharija je dobila peruti. Se jih da porezat...
Odgovori
+3
3 0
KatiFafi
22. 09. 2026 15.49
Sindikati so ena navadna banda neproduktivna.
Odgovori
-2
0 2
JazAliTi
22. 09. 2026 15.49
To moraš imet v sebi, to da si za delavca, vsak dan, vsako uro, vsako minuto.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
22. 09. 2026 15.48
cilj je da smo vsi v JU in da imamo vsi privilegirano pokojnino 3000€. Če verjamemo v to nam bo uspelo, tako kot v venezueli : )
Odgovori
-4
0 4
janezdollar
22. 09. 2026 15.47
Točno se ve kdo je v ozadju in kdo najbolj sovraži Slovence… 🤮🤮🤮
Odgovori
+1
3 2
VelikoVedro
22. 09. 2026 15.47
Kaj je večji problem za Slovenijo - javni sektor ali korupcija? Kaj je večji problem za Slovenijo - sindikati ali korupcija? Koliko denarja letno ponikne zaradi korupcije? A smo pozabili dokapitalizacijo bank? Milijarde? Kaj pa tajkune? Smo pozabili? Kaj pa privatizacijo in uničenje polovice gospodarstva v 90uh? Smo pozabili? Seveda nihče ne pričakuje, da bo ta vlada ali katerakoli druga naredila kaj zaradi korupcije. Raje delajo te ogabne plakate, da narod skregajo med sabo - potem pa nemoteno kradejo in uničujejo prihodnost. Levih in desnih (za tiste, dovolj bebave, da verjamejo tej delitvi).
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+1
2 1
lakala28
22. 09. 2026 15.45
To so enaki plakati, ki smo jih v podporo bolniku gledali 4 leta pred volitvami. Ve se, kdo je stal za tem. Zato pa imamo sedaj drago gorivu ob najvišjih maržah.
Odgovori
+3
5 2
JazAliTi
22. 09. 2026 15.47
A zaradi lepila za plakate. To bo ja ja.
Odgovori
+0
1 1
VelikoVedro
22. 09. 2026 15.49
S privatizirano slovensko poezijo in prozo ...
Odgovori
0 0
Kr0ujem
22. 09. 2026 15.45
Levi zafrustriranci.delsjo prot nam 🤣🤣🤣🤣🤣.propale duše
Odgovori
-3
4 7
JazAliTi
22. 09. 2026 15.44
Plakat posega v čast in dobro ime. Niti eno niti drugo!!!
Odgovori
+2
3 1
Kr0ujem
22. 09. 2026 15.43
To je samo razkroj levih....in upam da propadejo
Odgovori
-2
6 8
SDS_je_poden
22. 09. 2026 15.44
Joj miško, ne razumeš ti politike....raje se s čem drugim ukvarjaj...
Odgovori
+4
6 2
Alergičen na levake
22. 09. 2026 15.45
Kako lepo povedano 😘🥰
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+0
2 2
NOVI VAL
22. 09. 2026 15.43
Plakate je financiral nekdo in to konkretno, to niso bili sindiakti, saj so plakati za zakon za bogate. Jasno je da jih je financiral kapital!! Če bi bilo vse tako kot pravijo tajkuni iz GZS potem ne bi rabili trošiti ogromne količine denarja, saj je jasno da se jim gre za lasten žep. Meni je to popolnoma jasno in tako je povsod, ko kapital nekaj financira ne financira za dobro delavca temveč za svoj večji dobiček.
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+6
6 0
Desniprepad
22. 09. 2026 15.45
Ja samo eni še kar ne spregledajo in slepo verjamejo populizmu praznih besed
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+0
1 1
Prelepa Soča
22. 09. 2026 15.41
Primitizem na vseh straneh, borijo se samo in le za svoje zadnjice... kdorkoli je kadarkoli, v času volitev, mislil drugače, bi moral resnično začeti uporabljati svoje možgane... seveda, če jih sploh ima.... žal, le-teh jih je vedno manj... jaz že leta ne hodim na volitve... le čemu naj bi hodil, ne bom se boril za druge ljudi... imam 2 desni roki, ki mi že desetletja odlično služita, brez enih ali drugih hinavcev.
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+1
5 4
lakala28
22. 09. 2026 15.44
Največja napaka je NE ITI na volitve. Da zlo uspeva je dovolj, da dobri ljudje ne storijo nič. Zato pa mamo trenutno goljufe, kriminalce in patološke lažnivce na samoizvoljeni ablasti.
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+1
3 2
brezveze13
22. 09. 2026 15.41
a štrukelj ima dobro ime, kje pri kučanu
Odgovori
-2
2 4
Desniprepad
22. 09. 2026 15.47
Pri meni ima pa nisem v sindikatu pa študiram, da se bom včlanil
Odgovori
0 0
zrela hruška
22. 09. 2026 15.41
kak se janez komunist trudi, da nas vrne v njegove čase?! 🤣🤣
Odgovori
+3
7 4
Mr.Cube6
22. 09. 2026 15.40
Jaz bi rekel da je to da je nekdo ki ima podjetje v tujini po Sloveniji pa plaketira z različnimi objavami kot je ne pričakuj kaj bo država naredila zate ampak kaj ti lahko narediš za državo zakaj potem taki ima podjetja v tujini in ne v Sloveniji če je tak domoljub
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+1
4 3
Kr0ujem
22. 09. 2026 15.39
Levi so ovce k jih vidš sam na sodiščih
Odgovori
-5
3 8
Divji petelin
22. 09. 2026 15.38
Naj se spravijo delati, pod Golobom je bil 4 leta miren, sedaj se ponovno pojavlja…naj raje razkrije plačilno listo in vse ostale prejemke….sramota od Slovenije,…
Odgovori
-4
3 7
Desniprepad
22. 09. 2026 15.43
Je prdstavnik in zagovornik interesov večjega števila ljudi kot pa predsednik vlade. ki zagovarja elito. Mu ne oporekam tega denarja. Janezu pa ker dela proti interesom večine.
Odgovori
+0
2 2
Materhorn
22. 09. 2026 15.37
kako pa štručka ve, da je na sliki on??? lahko je katerikoli sivi starec z očali! sicer pa gre za satirično karikaturo; v sloveniji ne obstaja več svoboda izražanja skozi umetnost???
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-2
4 6
Desniprepad
22. 09. 2026 15.40
Če bi imel jaz viška denar bi vam janezeove karikature lepil še vam na čelo in s tem izražal svobodo skozi umetnost.
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+1
4 3
VelikoVedro
22. 09. 2026 15.37
Slovenija je povsem potrumpala ... Ogabno. Tri in pol desetletja v samostojnost se politika nas trudi deliti kot še nikoli.
Odgovori
+8
8 0
bratumil
22. 09. 2026 15.35
pa saj je lep plakat
Odgovori
+1
4 3
lakala28
22. 09. 2026 15.46
Ja, od bolnika za bolnike.
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0 0
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