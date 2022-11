Sporni posli Secoma: merilec in vodja tržnega inšpektorata mož in žena

Mnogi so direktorju podjetja Mladenu Žerjavu in merilcu podjetja Mateju Strnadu v slabem letu dni plačali 100-odstotni avans, večinoma zaradi pritiskov, da se surovine dražijo in da jim drugače ne morejo zagotoviti te cene. Številni so s podjetjem že sodelovali in imeli z njim dobre izkušnje. "To nepreverjeno zaupanje je naša odgovornost in svarilo vsem državljanom v bodoče. Nihče ni varen pred nepoštenimi posamezniki in združbami," opozarjajo v izjavi za javnost.

Več deset oškodovancev podjetja Secom iz Krškega obupano čaka na ukrepanje pristojnih in prosi državo za pomoč, saj jim grozi, da nikoli ne bodo videli svojega denarja. Namreč, podjetje, ki naj bi oškodovancem po ocenah dolgovalo skupaj več kot 100.000 evrov, ne obratuje več, sedeš podjetja so začasno preselili drugam, na domači naslov direktorja podjetja, tam pa ostajajo za vse svoje stranke in tudi medije neodzivni.

Do 25. oktobra so na Tržnem inšpektoratu prejeli že najmanj 30 prijav ogoljufanih kupcev stavbnega pohištva podjetja Secom.

Vodja tržnega inšpektorata v Krškem žena od Secomovega merilca

Prve prijave oškodovancev so na tržni inšpektorat romale že novembra in decembra lani, inšpektorat pa je v obravnavanih primerih ugotovil določene nepravilnosti in podjetju izdal upravno odločbo. A vseeno je podjetje še mesece pozneje lahko poslovalo in nadaljevalo s svojo sporno prakso. Maja letos so sledile tri nove prijave o neizpolnjevanju obveznosti, podjetje pa je kljub vsemu še naprej obratovalo. Kako je to mogoče?

Do 25. oktobra so na Tržnem inšpektoratu prejeli že najmanj 30 prijav. Kot že rečeno, prve novembra lani, večino pa po avgustu letos. Kar bode v oči v primeru Secoma je dejstvo, da je Tržni inšpektorat RS šele oktobra objavil javni poziv k previdnosti pred spornim poslovanjem Secoma, in to šele na pobudo oškodovanke, kateri so na inšpektoratu pred tem celo dejali, da se mize inšpektorata šibijo že 10 mesecev pod prijavami. Zakaj tega niso storili že prej?

Morda pa je za nerešene primere prijav in za pozno ukrepanje inšpektorata krivo sorodstveno razmerje med vodjo inšpektorata v Krškem ter glavnim merilcem podjetja Secom - Romano Strnad in Matejem Strnadom. Namreč, gre za zakonca, kar je za nacionalno televizijo Strnad tudi potrdil in dejal, da ne vidi v tem težav, ker da se doma z ženo o teh postopkih nista pogovarjala. O tem, ali bi se morala glavna inšpektorica izločiti iz odločanj o pritožbah zoper Secom, smo povprašai tudi Tržni inšpektorat. Prav tako smo jih prosili za pojasnilo, ali bodo uvedli kakšen notranji nadzor nad delom inšpektorice v Krškem. Na njihova pojasnila še čakamo.

Kakšne so možnosti oškodovancev?

"Ne preostaja nam drugega kot to, da počakamo na razplet in dognanja Policije, kriminalistov in tožilstva. To pa so dolgi postopki tudi zato, ker se direktor in vpleteni ne odzivajo na uradne pozive k odgovorom in odgovornosti," je dejala ena od oškodovank, ki je prepričana, da na osnovi dosedanjih ukrepov, dela inšpektorata in zakonodaje, kakršno imamo, denarja ne bodo dobili nazaj, zato si morajo pomagati sami.