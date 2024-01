Sporni razpis, ki je 'odnesel' nekdanjo ministrico, razveljavljen

Kot so spomnili na ministrstvu, je bil razpis pripravljen, da podprejo projekte in programe NVO, ki ozaveščajo in usposabljajo ljudi na področju aktivnega državljanstva in spodbujajo k udeležbi v demokratičnih procesih. Z razpisom so želeli spodbuditi bolj kakovostno delo NVO tudi s krepitvijo kompetenc zaposlenih in prostovoljcev v NVO na področju zagovorništva.

Nerazporejena sredstva bodo po zagotovilu ministrstva ostala namenjena razvoju NVO, saj bodo nadaljevali podpiranje njihovih projektov in programov.

Ko pa bodo znani izsledki notranje revizije, bodo z njimi seznanili javnost, so zagotovili.