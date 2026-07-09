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Slovenija

Rumen karton Jankoviću: umik parkirnega odloka gre na ustavno sodišče

Ljubljana, 09. 07. 2026 11.03 pred 43 minutami 3 min branja 6

Avtor:
U.Z.
Aljoša Petek in Klemen Fajs

Predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano in nekateri mestni svetniki so na Ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Mestnega sveta MOL, s katerim je bil iz postopka umaknjen odlok o spremembah prometne ureditve in parkiranja. Sklep je mestni svet sprejel na izredni seji 1. junija 2026.

Ustavno pobudo sta na tiskovni konferenci predstavila Klemen Fajs iz Civilne iniciative za Ljubljano, in Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic (PIC).

"Naša pobuda za oceno ustavnosti je dokaz, da mislimo resno, ko pravimo, da županu ne bomo dopustili rušenja pravnega sistema in ljudske demokracije samo zato, ker ga je strah stopiti pred prebivalce in slišati njihov glas," je povedal Fajs.

Z ustavno pobudo nasprotujejo ravnanju ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je po njihovem mnenju skušal z umikom odloka preprečiti odločanje občanov na referendumu. Opozoril je, da bi zavrnitev odloka na referendumu mestnemu svetu do konca mandata preprečila ponovno odločanje o isti vsebini, zato je po njegovih besedah referendum pomembna demokratična varovalka. Ob tem je prebivalce Ljubljane znova pozval, naj se udeležijo referenduma in glasujejo proti odloku.

Zoran Janković
Zoran Janković
FOTO: Bobo

Podpise pod pobudo so prispevali tudi mnogi mestni svetniki, ki so nasprotovali Jankovićevemu "pravnemu mešetarjenju". "Zdaj na referendumu županu Jankoviću ne kažemo rumenega kartona več samo zaradi urejanja parkirne problematike, njegove politike razlaščanja prebivalcev, pešajočega javnega prevoza in drugih razlogov, zaradi katerih je uvajanje parkirnin v soseskah krivično. Zdaj mu ga kažemo tudi zaradi njegovega postopanja, zaradi njegove arogantnosti, ki nam daje vedeti, da misli, da je nad pravom. Da je pravo nekaj, kar se proti lastnim občanom in občankam vihti kot meč in ščit, ne pa sredstvo za doseganje pravičnosti," je še dodal.

V Civilni iniciativi za Ljubljano so Ljubljančanke in Ljubljančane še enkrat pozvali, da se na predčasnem glasovanju izrečejo proti odloku danes, na Gospodarskem razstavišču, do 19h ure, nato pa v nedeljo, 12. 7. na lokalnih voliščih. Svoj glas lahko oddajo vsi s stalnim prebivališčem v mestni občini Ljubljana, državljani EU z začasnim prebivališčem in državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem.

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Petek: Izigravanje, arbitrarnost, šikaniranje

Petek je poudaril, da pobuda ni usmerjena v vsebino odloka, temveč v način njegovega umika. Po njegovem mnenju je Mestni svet odlok umaknil po tem, ko so pobudniki že zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma, čeprav zakonodaja in statut občine takšnega ravnanja ne predvidevata.

Po mnenju pobudnikov je bil s tem kršen 153. člen Ustave, določbe Zakona o lokalni samoupravi ter pravica občanov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave. Opozarjajo, da umik odloka med referendumskim postopkom postavlja pod vprašaj pravne učinke referenduma in bi lahko občinam omogočil, da z zaporednim sprejemanjem in umikanjem enakih odlokov onemogočajo izvedbo referendumov.

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Spomnil je tudi na odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2021, po kateri lokalne oblasti po sprejemu odloka ne smejo izvajati aktivnosti za njegovo uveljavitev, dokler ne poteče rok za referendumsko pobudo. Po njegovih besedah je drugačno ravnanje lahko samovoljno in posega v ustavno pravico občanov do neposrednega sodelovanja pri odločanju.

Pobudniki zato predlagajo, da Ustavno sodišče sporni sklep odpravi in jasno določi, da občine med že začetim referendumskim postopkom ne morejo enostransko umikati odlokov ter s tem posegati v institut lokalnega referenduma.

"Institut neposredne demokracije, kot je referendum, ne more in ne sme biti predmet izigravanja, arbitrarnosti ali šikaniranja, zato je bila danes vložena pobuda na Ustavno sodišče, s katero sodišču predlagamo, da Sklep o umiku Odloka odpravi," je še dejal.

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KOMENTARJI6

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YouRangMyLord
09. 07. 2026 11.46
Bravo, sedaj je pomembno, da se najdejo "šibke točke" g. Jankovića zaradi njegovih solerskih odločitev in v katerih ni tako podkovan s svojim prepričanjem v njegovo utečenost, izpiljenost avtomatizma po njegovi ustaljeni praksi, njegovo nezmotljivost in popolnost prikrivanja predvsem v njegovo lastno korist. Čas je pravi in ga je dovolj, tudi po koncu sodnih počitnic 15. avgusta, kar bo 3 mesece pred volitvami.
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+1
1 0
JanezNovak13
09. 07. 2026 11.45
V nedeljo smo PROTI!
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
09. 07. 2026 11.35
Klemen Fajs je car
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+1
2 1
Tinko22
09. 07. 2026 11.30
Ne morem gledat več tega smrduha!
Odgovori
+3
3 0
Jaz17
09. 07. 2026 11.24
Čestitke za pogum...kot ostali sodniki v SLO, so tudi sodniku ustavnega sodišča skupina strahopetcev, ki zna kazati moč nad navdanimi državljani, ko gre pa za kogarkoli z rdečimi strici v ozadju, pa se obrnejo stran...žal obsojeno na neuspeh...
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+2
3 1
zdravkob
09. 07. 2026 11.21
Pa kar na Ustavno sodišče?! Kje je pa upravni spor na prvi stopnji, pa pritožba na drugi, pa Vrhovno sodišče?! Jaz bom sicer v nedeljo proti, ampak takle aktivizem, brez vsakega smisla za pravo je naravnost protidržaven. Ni država za Slovenca.
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-2
1 3
bibaleze
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