Spornih gugalnikov Fisher-Price inšpektorji na slovenskem trgu zaenkrat še niso zasledili

V zibajočih ležalnikih Rock ’n Play je umrlo več dojenčkov, ki so se prevalili s hrbta na trebuh ali bok, ker niso bili pričvrščeni z varnostnim pasom, je sporočila ameriška komisija za varstvo potrošnikov (CPSC). Za odpoklic so se nato v podjetju odločili, potem ko jih je minuli teden k temu pozvalo ameriško združenje pediatrov. Od leta 2009 naj bi v omenjenih gugalnikih umrlo najmanj 32 dojenčkov, vsi pa so bili po poročanju BBC stari najmanj tri mesece.

Družba Fischer-Price je sporočila, da so se prostovoljno odločili za odpoklic vseh enot izdelka. "Še vedno stojimo za tem, da so vsi naši izdelki varni, vendar smo se spričo dogodkov, ki so se zgodili, ker se izdelek ni uporabljal v skladu z navodili in opozorili, odločili, da je to najboljši ukrep," so sporočili. Podjetje je sicer starše v navodilih opozarjalo, naj prenehajo uporabljati gugalnik, ko so otroci dovolj stari, da se znajo prevaliti. Predsednik ameriškega združenja pediatrov Kyle Yasuda je v torek gugalnik označil za smrtonosnega ter dejal, da je nujno takojšnje ukrepanje.

Tržni inšpektorat: spornih gugalnikov na našem tržišču ni

Ker so otroške igrače in oprema znane blagovne znamke priljubljene tudi med slovenskimi starši, smo na tržnem inšpektoratu preverili, če so seznanjenimi s primerom spornih gugalnikov in če so morebiti zanje že odredili umik oziroma odpoklic s trgovskih polic. Kot so nam pojasnili, do danes obvestila o sprejetih ukrepih prek sistema RAPEX, ki je namenjen obveščanju nadzornih organov držav članic z informacijami o sprejetih ukrepih zaradi resne nevarnosti proizvoda, niso prejeli. Za omenjen izdelek prav tako niso prejeli nobenega obvestila s strani proizvajalci ali distributerja. Slednjim zakon nalaga, da če na podlagi informacij, s katerimi razpolagajo, ugotovijo, da proizvod, ki so ga dali na trg, predstavlja nevarnosti, ki niso skladne s splošno varnostno zahtevo, o tem takoj obvestijo pristojno inšpekcijo.

Zaenkrat prav tako ni bilo ugotovljeno, da bi bili sporni gugalniki prisotni na našem trgu. V kolikor bi se to spremenilo, bodo sprejeli ustrezne ukrepe, torej umik in odpoklic izdelka, še dodajajo na tržnem inšpektoratu.