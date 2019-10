Sporno avstrijsko meso: še en ponudnik s polic umika salame, klobase in zaseke

Odpoklican izdelek Serijska oznaka izdelka Odpoklican izdelek Serijska oznaka izdelka Gozdarska salama LOT: 276 in 277 Francoska 400g LOT: 275 Zaseka 125g in 400g LOT: 270, 280 in 291 Francoska v kolobarju LOT: 287 Goveja klobasa LOT: 275, 287 Navadna klobasa LOT: 287 Francoska debela LOT: 275, 280 in 287 Šunkarica LOT: 277

Iz družbe so sporočili, da je odpoklicanih osem različnih mesnih izdelkov – salam, klobas in zaseke. Podjetje kupce prosi, da kupljeno vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino in postregli z dodatnimi informacijami, kupci pa se lahko obrnejo tudi na proizvajalca.

Seznam ponudnikov, ki so iz prodaje umaknili sporno meso iz avstrijske Lipnice se podaljšuje. Tako je na seznamu, ki ga vodi uprava za varno hrano (UVHVVR) že sedem ponudnikov. Na upravi so včeraj povedali, da še nimajo podatka, zakaj je bilo sporno meso izločeno iz klanja.

Odpoklicali so osem mesnih izdelkov. Gre za klobase, salame in zaseke.

"Predanost kakovosti in skrb za potrošnika nas v Košakih spremljata že skoraj 150 let. Za odpoklic mesnih izdelkov smo se odločili preventivno, s ciljem zagotavljanja maksimalne varnosti za potrošnike. Od lipniške klavnice smo kupovali le prvovrstne surovine pa tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je stopnjo tveganja označila za nizko," je povedal direktor družbe Košaki TMI, Marko Žerak.

"Doslej je avstrijsko meso veljalo za zelo kakovostno, trg pa kot varen in visoko reguliran. Ne vem, kaj je šlo tokrat v Avstriji narobe. Njihove veterinarske službe so namreč zelo skope z informacijami in zaradi tega sedaj s trga umikamo izdelke za katere sploh ne vemo, če so kakorkoli sporni. Preventivni odpoklic izdelkov smo že uskladili s trgovskimi partnerji in regulatorji. Vsem potrošnikom se za morebitne nevšečnosti iskreno opravičujemo," je še dodal.

V Košakih opozarjajo, da je, kljub strogemu notranjemu nadzoru kakovosti in tradicionalno dobremu sodelovanju z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tokrat zatajil nadzor na avstrijski strani in dodajajo, da še zmeraj pričakujejo več informacij, kaj je v lipniški klavnici konkretno šlo narobe in kam konkretno so bili prodani sporni kosi. Ko bo na voljo več informacij, bodo Košaki TMI z njimi seznanili partnerje, trgovce in potrošnike.