Sporno poljsko meso tudi že v Sloveniji

Direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak potrdi, da so dobili izdelek, ki vsebuje sporno meso: "Gre za eno serijo kebabov." Po besedah Bizjakove zdaj sledi ukrep prepovedi dajanja na trg, dokler Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ne prejme uradnih informacij nemških veterinarjev glede tega mesa.

Tudi manjši mesar, ki odkupuje in prodaja izključno slovensko meso, zelo dobro ve, kakšno je uvoženo meso. "Če je meso pripeljano, zmrznjeno, je drugačno - bolj temno, mokro, 'zmatrano'. Transport ga ubije," pojasnjuje.

Razlike med našim in uvoženim mesom so nedvomne, poudarja tudi agrarni ekonomist. Konkretno že pri uporabi antibiotikov,. "V Sloveniji uporabljamo najmanj antibiotikov," razlaga Kuhar, kar je šestkrat manj kot v drugih državah. Po njegovih besedah še posebej izstopata Španija in Ciper.

'Jasno je, da je nek izdelek, ki smrdi po fekalijah, nenormalno poceni'

In tudi Slovenija je preplavljena s poceni izdelki iz uvoza. "V Slovenijo prihaja blago za potrošnike, ki so znoreli za nizkimi cenami in jih kakovost ne zanima. Ti izdelki so lepi, 'spolirani', a kakovost je porazna. Lahko tudi na meji varnosti," pravi Kuhar in nadaljuje: "Zdaj se pa vprašajmo, ali smo kanta za smeti, da dajemo vase nekaj, kar stane nič, in nič nima, ali pojemo kaj kakovostnega."