Analiza mesa: večina vzorcev ustreznih, razen vzorca kebaba

Iz Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so sporočili, daso v okviru afere s spornim poljskim mesomodvzeli v devetih obratih skupno 14 vzorcev. Na vseh vzorcih so opravili mikrobiološke preiskave in preiskave na ostanke veterinarskih zdravil.

In rezultati so pokazali, da so bili vsi prejeti mikrobiološki analizni izvidi so bili skladni. "Med skladnimi rezultati, tako mikrobiološko kot kemično, so tudi vzorci odvzeti iz pošiljke 15 ton govejih obrezlin, ki so prispele v slovenski obrat iz razsekovalnice št: PL 14354202 (Zaklad Miesny) v septembru in vzorci odvzeti iz ostanka pošiljke, ki je prispela iz istega obrata v avgustu 2018,"so še zapisali.

Na podlagi teh rezultatov bodo začasno zadržane pošiljke sproščene.

Rezultate analize so prejeli tudi pri Panviti, kamor je iz Poljske prispelo 30 ton mesa, a ne iz sporne klavnice, je pa meso prišlo iz razsekovalnice v kraju Kamienczyk, kjer je bilo tudi sporno goveje meso. Rezultati analize UVHVVR so potrdili, da je njihovo meso neoporečno. "Rezultati analiz potrjujejo, da sodelujemo z zanesljivimi in odgovornimi dobavitelji, ki jim je na prvem mestu varnost in zdravje potrošnikov. Hkrati potrjujejo, da naš sistem nadzora in kakovosti deluje zelo uspešno," so sporočili za javnost.