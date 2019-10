Sporno ravnanje v avstrijski klavnici, umik mesa iz trgovin v Sloveniji

Včeraj popoldne je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) preko EU sistema hitrega obveščanja o nevarnih živilih in krmi preko sistema RASFF prejela informacijo o domnevno spornem ravnanju v eni od klavnic v Avstriji. Obstaja namreč možnost, da je meso, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, vstopilo v živilsko verigo. Glede na razpoložljive podatke UVHVVR bi to meso lahko pristalo tudi v Sloveniji.

V okviru preverjanja so avstrijski organi ugotovili, da so v klavnici v obdobju od 17.9. do 22.10.2019 dali v promet meso 18 živali (17 prašičev in ene krave), ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev. Uprava s strani avstrijskih oblasti še ni bila seznanjena o razlogih, na osnovi katerih je bilo meso omenjenih živali na klavni liniji izločeno. Iz evidenc, ki jih vodijo v klavnici, pristojni organi ne morejo ugotoviti točnega datuma dajanja mesa, ki naj bi izviralo od izločenih živali v promet, zato so avstrijske oblasti zahtevale umik vsega mesa danega v promet v tem obdobju.

Iz prejete dokumentacije je razvidno, da bi lahko sporno meso prejeli tudi slovenski nosilci živilske dejavnosti, ki smo jih danes seznanili s prejetimi informacijami in od njih zahtevali pričetek izvajanja aktivnosti, kot jih predvideva zakonodaja – umik živil iz prometa zaradi suma njihove neustreznosti.

Zgodbo dopolnjujemo. Preberite še več kasneje.