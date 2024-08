Sporočili, da se jim ne bo treba izseliti: 'Od srca se je odvalil en velik kamen'

Črna na Koroškem je eden od krajev, ki so jih lanske katastrofalne poplave najbolj prizadele. V nedeljo bo minilo natanko eno leto od te najhujše naravne nesreče pri nas. Zaradi ponovitvene nevarnosti je bilo na seznamu za rušenje sprva 343 objektov, strokovnjaki geološke, hidrološke, gradbene in statične stroke pa so po celovitem pregledu ugotovili, da je za nekatere objekte vendarle mogoče zagotoviti varnost in da se ljudem ne bo treba izseliti. Kot pravijo prebivalci Ljubnega ob Savinji, so ob tem začutili veliko olajšanje, a mirnega spanca ne bo, dokler protipoplavni ukrepi ne bodo dokončani.