'Sporočilo pomnikov, kot je Ruska kapelica, prepogosto ostaja neuslišano'

Društvo Slovenija Rusija je organiziralo tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem. Na njej so se – tako kot že vrsto let – s položitvijo venca, minuto tišine in molitvijo spomnili tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič.

Tradicionalna katoliška spominska maša za pokojne je bila v petek v župnijski cerkvi v Kranjski Gori.

Pri Ruski kapelici pod Vršičem je potekala tradicionalna spominska slovesnost. FOTO: Bobo icon-expand

Spominske slovesnosti, na kateri je imel govor nekdanji veleposlanik in član društva Dušan Snoj, so se udeležili nekateri člani in podporniki stranke Zaupanje na čelu z njenim predsednikom Karlom Erjavcem. "Današnjo slovesnost v tem obdobju prepoznavam kot pomemben simbolni opomin o krhkosti miru in klic k nujnemu dialogu v mednarodni skupnosti. Kot večkratni minister, tudi kot minister za zunanje zadeve, imam še vedno stike s predstavniki mednarodne skupnosti, katerih vseh nas je skupna tendenca – iskanje rešitev za ponovno vzpostavitev miru na evropskih in svetovnih tleh," je sporočil Erjavec.

Prepričani smo, da lahko le z dialogom, ki temelji na spoštovanju stroke in sodelovanju s kredibilno mednarodno javnostjo, poiščemo rešitve, ki bodo vodile k prepotrebnemu miru. Stranka Zaupanje

Dodal je, da verjame, da bi "dialog med izkušeno politično javnostjo in strokovnjaki z različnih področij lahko doprinesel k novim, bolj vključujočim rešitvam", in da s svojo prisotnostjo "želi izraziti podporo mirovni politiki, prijateljski diplomaciji in mirnemu sožitju med narodi". Iz stranke Zaupanje so sporočili še, da so se dogodka udeležili "z jasnim sporočilom: verjamemo v vrednote sočutja, sprave in spoštovanja zgodovinskega spomina. Vojne niso rešitev – prinašajo bedo, razdejanje in trpljenje". Ob tem so napovedali, da bodo v prihodnjih mesecih začeli iskati poti do dialoga in novih idej, ki bodo "služile kot podlaga za mirovne pobude – tako na evropski kot širši mednarodni ravni".

Še pred slovesnostjo pa so v društvu Slovenija Rusija izpostavili, da si ob 110. obletnici začetka Soške fronte tudi tokrat prizadevajo, da bi bilo njihovo spominjanje na žrtve minule velike vojne prepoznano in slišano kot poziv k miru in strpnemu sobivanju med državami in narodi. Žal pa tudi letos velja ugotovitev, da sporočilo pomnikov, kakršna je Ruska kapelica, prepogosto ostaja neuslišano, so dodali. "Naš način, da povemo, da vojna nikoli ni in ne more biti rešitev, je, da smo vsako leto skupaj ob Ruski kapelici," so poudarili. Spomnili so, da se ob njej prijatelji društva zbirajo vse od leta 1993, kranjskogorski skrbniki kapelice pa že več kot stoletje.