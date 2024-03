Ruski hekerji Sloveniji: Bodite razumevajoči in mirno sprejmite napade

Cyber Army Russia Reborn, za katero so analitiki prepričani, da ima tesne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami, je v tem tednu napovedala kampanjo proti Sloveniji, tokrat pa v sporočilu pravi, da so tarča tudi objekti kritične infrastrukture. Pozivajo nas, naj mirno sprejemamo njihove napade.

"Nam, Rusom in Slovencem, ni treba deliti sovraštva. Poleg tega imamo na zastavah enake barve – belo, modro in rdečo trobojnico, različna sta le grba, tako da ni zmede, ne samo z Rusijo, ampak tudi s Slovaško."

Po večletni moriji, ki jo je sprožil Vladimir Putin, nam sporočajo: "Vzamemo orožje samo za to, da odbijemo napade na nas in na tiste, ki jih imamo za svoje brate, tako po veri kot po krvi. In trenutni vojaški konflikt s fašističnim vodstvom Ukrajine pod judovskim jarmom Zelenskega je zaradi naše lastne varnosti in zaradi miru in blaginje v Evropi."

Zaključujejo s tem, naj Slovenci ne verjamejo medijem, ki poročajo o zlobni in agresivni Rusiji. Sporočilo pa zaključujejo z "Naj živi troedina sveta Rusija".

V preteklih dneh vrsta hekerskih napadov

Po naših informacijah je bil tarča ruskih hekerskih napadov tudi Holding Slovenskih elektrarn (HSE).

Njihova prva tarča v sredo je bila spletna stran predsednice države Nataše Pirc Musar. Na SI-CERT so pojasnili, da je šlo za t. i. napad onemogočanja. V takšnem primeru gre za usklajeno poplavo zahtev, katerih namen je obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost. Ob tem so poudarili, da hekerji niso ukradli nobenih podatkov.