Sporočilo ukrajinskega veleposlaništva: Slovenija ni velika, ima pa veliko srce

Od začetka vsesplošne invazije je državo zapustilo 7,9 milijona Ukrajincev, ki so svoj drugi dom našli po vsem svetu, od tega skoraj 7000 v Sloveniji. Tudi milijoni tistih, ki so ostali v Ukrajini, vsak dan čutijo podporo Slovenije.

Ob dnevu državnosti Republike Slovenije in ob obletnici UNITED24 – uradne platforme za zbiranje sredstev Ukrajine z donatorji iz 110 držav – v partnerstvu z ministrstvom za zunanje zadeve Ukrajine se je ukrajinsko veleposlaništvo zahvalilo vsem Slovencem, ki stojijo ob strani Ukrajini in delijo pot do velike zmage nad rusko agresijo.

Kot piše v izjavi veleposlaništva, so "hvaležni za vse, kar je Slovenija storila, vključno s takojšnjim odzivom na katastrofo v regiji Herson zaradi terorističnega dejanja na hidroelektrarni Kahovka". Nadalje so zapisali, da cenijo podporo Slovencev, ki so v humanitarne centre v Sloveniji pripeljali humanitarno pomoč, jo poslali neposredno v Ukrajino in pomagali Ukrajincem tukaj v Sloveniji.

"Slovenija ni velika država, ima pa veliko srce," sledi v izjavi. Zato so v naši prestolnici sprožili akcijo "Hvala", s katero so z mestnimi lučmi pokazali, kako hvaležni so za pomoč vsakega slovenskega državljana.