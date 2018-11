Sporočite ministrstvu svoje mnenje o novi gradbeni zakonodaji

Ministrstvo za okolje in prostor je začelo z evalvacijo dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje.

Zakonodaja se je sicer šele začela dejansko izvajati, a po Prijonovih besedah si ministrstvo želi vzpostaviti komunikacijski kanal za redno spremljanje izvajanja zakonodaje. "Ministrstvo za okolje in prostor naproša vse, da anketo izpolnite in na tak način prispevate k spremljanju in analizi zakonodaje, tako da bodo njene morebitne spremembe in drugi ukrepi temeljili na čim bolj reprezentativnem vzorcu izkušenj in ocen," so zapisali.

Poleg zaključenega nabora različnih organov in organizacij, ki zakonodajo izvajajo in uporabljajo (občine, upravne enote, obe strokovni zbornici, notarska zbornica), želi ministrstvo pridobiti tudi prve odzive investitorjev, ki pa za razliko od navedenih organizacij niso združeni in enotno zastopani.

Anketa bo aktivna do 23. novembra 2018, najdete pa jo lahkotukaj.