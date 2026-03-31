Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij

Ljubljana, 31. 03. 2026 11.05

P.R.
Več kot igra

Šport danes ni več zgolj tekmovanje na igrišču, temveč ena najhitreje rastočih globalnih industrij, v kateri se prepletajo kapital, mediji, tehnologija in podatki. V ponedeljek, 8. junija, bo v Cukrarni v Ljubljani potekala poslovno-medijska konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi, ki bo odprla razpravo o prihodnosti športne industrije.

Več kot igra
Več kot igra
FOTO: POP TV

V ospredju bodo vprašanja, ki danes definirajo šport: kdo ustvarja vrednost in kdo jo obvladuje, kako se spreminja ekonomika medijskih pravic ter kako digitalizacija, umetna inteligenca in podatki preoblikujejo šport v industrijo pozornosti.

Šport se vse bolj razvija v kompleksen ekosistem, kjer se poleg rezultatov na igrišču oblikujejo tudi novi poslovni modeli, investicijske priložnosti in globalni medijski produkti. Prav zato konferenca odpira razpravo o tem, kako se šport premika iz klasičnega tekmovanja v prostor strateškega upravljanja, vpliva in dolgoročne vrednosti.

Na dogodku se bodo srečali predstavniki športnih organizacij, gospodarstva, medijev in strokovnjaki za športni menedžment, ki bodo razpravljali o ključnih izzivih in priložnostih razvoja športa v prihodnjih letih, od lastništva klubov in financiranja do vloge tehnologije in oblikovanja športnega doživetja.

Poseben poudarek bo namenjen tudi vprašanju, kako šport gradi odnose z navijači in skupnostmi ter kako ustvarja novo vrednost v vedno bolj konkurenčnem prostoru pozornosti.

Vstopnice za konferenco so že na voljo prek sistema Eventim, število mest pa je omejeno.

Več kot igra
Več kot igra
FOTO: POP TV

Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi poteka v okviru Platforme, inovativnega medijsko-dogodkovnega koncepta medijske hiše PRO Plus, ki povezuje strokovnjake, gospodarstvo in medije ter odpira prostor za razpravo o najpomembnejših vprašanjih sodobne družbe. Po uspešno izvedenih in razprodanih dogodkih na področju zdravja in energetike Platforma nadaljuje z razvojem vsebinskega dialoga na področju športa, ki postaja eno ključnih stičišč tehnologije, gospodarstva in družbenega vpliva.

