Šport ni vedno samo koristen

Subrina Recept šampon After Sport

Šport je zdrav za telo in duha, o tem ni nobenega dvoma. Po športu se počutimo živi, polni energije in okrepljeni za nove izzive vsakdanjika. Še posebej, če ste resni športniki, pa se lahko zgodi, da pomeni telesna obremenitev tudi stres za telo. Pri povečani telesni aktivnosti se namreč sproščajo prosti radikali, ki pospešujejo staranje in žal tudi izpadanje las.

Izpadanje las je normalen pojav. Dnevno lahko izpade od 60 do 80 las. Kadar je motena presnova v celicah lasišča, se lasna čebulica ne razvije in lahko odmre – v tem primeru izpadanje las ni v mejah normale in je potrebno ukrepati.

Vzroki izpadanja las so povezani z dednimi dejavniki, hormoni, nezadostno prehrano in samim procesom staranja, pa tudi psihofizičnim stresom. Prekomerna telesna aktivnost je lahko takšen stres in lasje izpadejo prej, kot bi drugače. Na srečo lahko, ko prepoznamo pravi vzrok, ukrepamo.