Šport pod gospodarskim ministrstvom, Han: Pripravljeni smo na izzive

V slovenskem športu že leta opozarjajo, da sofinanciranje športa iz javnih virov daleč zaostaja za mednarodnimi uspehi. Sredi lanskega poletja so v Planici na javni okrogli mizi predstavniki vseh političnih strank, ki so nato sodelovale na državnozborskih volitvah, obljubili podvojitev sredstev za delovanje športa iz državnega proračuna na 52 milijonov evrov. "Pred volitvami vsi vse obljubljajo. Ta čas res nimamo najbolj spodbudnih številk. Letos bomo začeli, namenili več sredstev, da bi v nekaj letih prišli do 50 milijonov evrov na leto za izvajanje programov ter še dodatnih 30 milijonov za infrastrukturo," je napovedal gospodarski minister Matjaž Han .

Pri izvedbi zakonodajnih, drugih pravnih in vsebinskih predlogov, izteka se tudi desetletni nacionalni program športa, pa je dejal, da bodo pri tem sodelovali s športno stroko. "S tistimi, ki vodijo slovenski šport, pa tudi s strokovnim svetom vlade za šport, ki se bo zbral danes na ustanovni seji in v katerem so športni strokovnjaki. Ničesar ne bomo delali na svojo roko," je dodal minister.

Navedel je, da bodo s štirimi stebri potencial športa, ki združuje vse slovenske prebivalce, še povečali. To so vlaganje v športno infrastrukturo, povezati želijo mrežo aktivnih zelenih turističnih destinacij. Bolj jasno želijo načrtovati in podpirati organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev pri nas. "Da ne bo šlo to preko poznanstev, saj vse, kar damo v šport, kot tudi v kulturo, dobimo trikrat nazaj," je pojasnil Han.

Spodbujali bodo razvoj vrhunskih športnikov od otroških let naprej in vlagali v trenerje. Povečati nameravajo možnost ukvarjanja s športom za vse prebivalce in vse generacije. "Pripravljeni smo na nove izzive in pozitivno stopamo na pot, ki ji z ekipo verjamem. Ni še teden dni, odkar smo pod svoje okrilje prevzeli šport. Vidimo možnost povečanja skupnih medsebojnih učinkov, saj gre za tri pomembne stebre Slovenije, gospodarstvo, turizem in šport. Pričakovanja športnikov so velika in vidim možnost, da postanemo velik narod na svetovnem odru, po dosežkih smo že sedaj zelo visoko," je povedal Han.

Po njegovih besedah bodo slovenskim športnim zmagam dodali še več zmag v turizmu in gospodarstvu. Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak, Rok Capl, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija, in Petra Bezjak Cirman, vršilka dolžnosti direktorice Urada vlade RS za komuniciranje, so izpostavili mednarodno izjemno uspešen slovenski šport kot dodatno priložnost za promocijo turizma in gospodarstva. Predstavili so ključne dejavnosti letos na področju turizma in promocije znamke I feel Slovenia ob prihajajočih odmevnih športnih dogodkih. Prvi bo februarja v Planici, kjer bo svetovno prvenstvo v nordijskih smučarskih panogah.