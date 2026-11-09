Sport Vision Supernova Ptuj: odkrijte novo zimsko kolekcijo za šport, prosti čas in vsakodnevni slog

Živi šport: vse za aktiven življenjski slog na enem mestu

Sport Vision v Supernovi Ptuj je destinacija za vse, ki šport vključujejo v svoj vsakdan, ne glede na to, ali gre za redne treninge, tek, aktivnosti v naravi ali sproščen športni slog. V trgovini obiskovalce pričakuje pestra izbira športne obutve, oblačil in dodatkov priznanih svetovnih znamk, kot so Nike, adidas, Under Armour, Puma, New Balance in druge. Od športnih klasik do sodobnih kolekcij Sport Vision združuje izdelke, ki odgovarjajo na različne potrebe aktivnega življenjskega sloga. Ponudba je namenjena tako rekreativnim športnikom kot vsem, ki cenijo kakovost, udobje in športno modo.

Sport Vision Supernova Ptuj FOTO: Arhiv ponudnika

Nova zimska kolekcija: pripravljeni na hladnejše dni

Sport Vision Supernova Ptuj FOTO: Arhiv ponudnika

Od treninga in teka do aktivnosti na prostem

Sport Vision ni le destinacija za športno modo, temveč prostor, kjer lahko vsakdo najde opremo za svoje najljubše aktivnosti. Ljubiteljem fitnesa in treningov je na voljo izbor funkcionalnih športnih oblačil in obutve , ki zagotavljajo udobje in podporo med vadbo. Tekači lahko odkrijejo modele športne obutve in oblačil , namenjenih aktivnemu gibanju, ljubitelji narave pa ponudbo izdelkov za pohodništvo , sprehode in druge aktivnosti na prostem. Posebno mesto imajo tudi športno navdihnjene lifestyle kolekcije , ki povezujejo udobje športnih oblačil z aktualnimi modnimi smernicami. Sport Vision tako na enem mestu združuje različne športne kategorije in omogoča, da vsak obiskovalec najde nekaj zase.

Sport Vision Supernova Ptuj FOTO: Arhiv ponudnika

Vaša športna destinacija v Supernovi Ptuj

Sport Vision v nakupovalnem središču Supernova Ptuj obiskovalcem ponuja sodobno nakupovalno izkušnjo, širok izbor športnih izdelkov ter kolekcije, ki sledijo svetovnim športnim in modnim trendom. Trgovina je namenjena vsem generacijam, od najmlajših športnih navdušencev do aktivnih posameznikov in družin, ki iščejo kakovostno športno opremo za vsakdan. Z novo zimsko kolekcijo Sport Vision še dodatno utrjuje svojo prisotnost v Ptuju in obiskovalce vabi, da odkrijejo nove možnosti za aktiven življenjski slog.

Obiščite Sport Vision v Supernovi Ptuj, odkrijte novo zimsko kolekcijo in poiščite svojo popolno športno kombinacijo za hladnejše dni.

Sport Vision Supernova Ptuj FOTO: Arhiv ponudnika