Vladne izjeme: se lahko odprejo fitnes centri in športne dvorane?

Na vprašanje, ali to pomeni, da se lahko z omejenim delovanjem po 4. januarju 2021 odprejo fitnes centri, je pojasnil, da vladni odloki določajo pogoje, ob katerih je dovoljeno ali prepovedano izvajanje določene športne dejavnosti. Fitnes centri so lahko bili, kot je spomnil, odprti tudi do zdaj, ampak pod drugačnimi pogoji.

Kot je pojasnil predstavnik ministrstva za izobraževanje, pristojen za pojasnila glede izvajanja športnih dejavnosti, kot tudi glede bazenov in fitnes centrov Zvijezdan Mikič , se lahko ob v odloku predpisanih pogojih v zaprtih prostorih, pri čemer je to lahko ali športna dvorana ali denimo fitnes center, ob spoštovanju predpisov in ukrepov NIJZ, s športom ukvarjajo tudi rekreativni športniki.

Kaj to pomeni v praksi?

Kot je ministrstvo za šolstvo in šport sicer dodatno pojasnilo enemu izmed izvajalcev takšne športne aktivnosti, to v praksi pomeni, "da športno rekreativna vadba ostaja individualne narave, razen če gre za člane istega gospodinjstva. To v praksi pomeni, da ni dovoljeno izvajanje skupinskih vadb, razen če kot skupino štejemo člane iz istega gospodinjstva."

Odlok na novo opredeljuje, da lahko na zaprtih športnih površinah vadi po ena oseba na vsakih 50 m2 vadbene površine: "V praksi to pomeni, da lahko v prostoru s fitnes napravami velikosti 500 m2 naenkrat lahko vadi do 10 oseb iz različnega gospodinjstva ob pogoju, da je med vsakim vadečim najmanj pet metrov razdalje".

"Nadalje Odlok opredeljuje, da lahko športno rekreativno vadbo posameznikov lahko vodi strokovni delavec v športu. Strokovni delavec v športu ne šteje v omejitev števila vadečih. Pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti je potrebno upoštevati vse veljavna priporočila NIJZ."

Kako bo zdaj potekala vadba v fitnesih? Kako se bodo organizirali?

Govorili smo s predstavnikom ljubljanskega fitnesa Gym24 Galom Mallyem, ki je na družbenih omrežjih obvestil svoje stranke, da s 4.1.2021 v omejenem obsegu odpirajo svoja vrata. Zatrdili so, da so se pred odprtjem pozanimali pri pristojnih na Ministrstvu za izobraževanje in šport in imajo tudi iz njihove strani pisno zagotovilo, da lahko obratujejo pod takšnimi pogoji.

Kot je povedal so že prej upoštevali vse ukrepe NIJZ in jim je zdaj edini "izziv" pripraviti omejitev ljudi v prostorih: " V našem primeru je to še toliko težje, ker smo drugače odprti 24 ur na dan. Pripravili smo urnik in sistem prijavljanja na določene termine. Med različnimi termini bo 15 minut odmora, kjer se center v celoti izprazni, da ne bo prišlo do kontakta med posameznimi termini. Poleg omejenega števila ljudi in časa vadbe, ki bo tako omejen na 75 min oz. na 105 min v času, ko bodo pri nas profesionalni športniki, pa smo imeli že poleti, večji razmak med napravami, po centru so razporejena razkužila in pa strankam bomo omogočili individualno vadbo tudi v dvorani za vodene vadbe. "

Kot poudarja, so "odzivi strank izredno pozitivni in se veselijo, da bodo lahko ponovno aktivni v teh deževnih zimskih dneh. Predvsem pa to vpliva na psihološko stran ljudi, ki vidijo to kot žarek upanja, da se bodo stvari počasi vrnile v normalo."