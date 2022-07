ŠPORTNA FIZIOTERAPIJA – zakaj se pogosto izvaja narobe?

Športniki pogosto kariero zaključijo zaradi dlje časa trajajočih težav s sklepi vezmi in mišicami in ne zaradi nenadne hujše poškodbe. Nič drugače ni pri rekreativnem ukvarjanju s športom, razlog za prenehanje je običajno težava mišice, sklepa ali vezi, ki vztraja dlje časa, mi pa se na neki točki predamo. Napačna športna fizioterapija je pogosto vzrok, da težave niso dokončno odpravljene. Preberite si, kakšna je v resnici pravilna in učinkovita fizioterapija za športnike.

Kaj pravijo študije o športnih poškodbah ? Študije, ki so preučevale pretekle vrhunske športnike Velike Britanije, nastopajoče na poletnih olimpijskih igrah 2000, 2004 in 2008 ugotavljajo, da je 84 % športnikov kariero zaključilo zaradi težav s poškodbo. Glavni tip poškodbe, ki so ga športniki poročali je ''soft tissue related pain'' oz. bolečina mišično-vezivnega tkiva. Težave z vezivnim tkivom spadajo v kategorijo degenerativnih poškodb za katere klasična fizioterapija nima ustreznega pristopa. V primeru kronične težave je izbira pravega fizioterapevta za športnika odločujoč faktor.

Kakšno težavo imajo pogosto športniki ? Športniki pogosto opisujejo, da jih zaboli pri ''točno določenem gibu'' oz. v ''hitrem obratu v določeni sekundi'', ali pa gre za nespecifični bolečinski odziv, ki ''kdaj povzroči bolečine, spet drugič pa ne.'' Pogosto športniki tudi pravijo, da jih ''moti'' ter, da nimajo 100 % občutka. Za simptome opisane v zgornjem odstavku fizioterapija in kineziologija pogosto nimata rešitve, strokovnjaki pa so ''izgubljeni'' saj gre za nejasno klinično sliko brez točne diagnoze. Čeprav gre lahko po hitri oceni za manjšo težavo, je v resnici prisotna bolečina vezivnega tkiva zaradi degenerativnih sprememb, ki je v večini primerov razlog za končanje kariere športnikov. Kaj pravijo študije za nogometaše Bundeslige ? Zanimiva študija iz nemške Bundeslige, ki spremlja statistiko razlogov upokojitve profesionalnih nogometašev ugotavlja, da je 62,9 % nogometašev prenehalo z igranjem zaradi dlje časa trajajoče kronične bolečine po preteklih poškodbah ali operativnih posegih. Srednje do nizke intenzivne težave z mišično-vezivnim tkivom, ki vztrajajo dlje časa so bile glavni razlog za upokojitev, pogosto pa so se prvič pojavile v sklopu pretekle poškodbe.

Kakšna je torej pravilna športna fizioterapija? Učinkovita fizioterapija za športnike je kombinirana s specialnimi kineziološkimi vajami . Združuje metode klasične fizioterapije sočasno izboljšuje funkcijo s specialnimi vajami, ki so prilagojene športu. Izvajajo so specialne vaje, kjer targetiramo določene kote pri specifičnih gibih športnika in merimo moč ter odstopanja od normativov moči v specifičnih bolečinskih kotih. Pasivna fizioterapija, kjer gre za izoliran pristop manualne terapije in instrumentov je za športnika pogosto usoden, saj se po zmanjšanju bolečine tak športnik nemudoma vrne v treninge in, ker funkcije in izboljšal, pospeši napredovanje poškodbe.

Kaj pravimo v kliniki Medicofit ? Zdravljenje poškodb športnikov je specialno področje fizioterapije , ki ga nikakor ne more opravljati klasično usposobljen fizioterapevt. Vrhunski in tudi rekreativni športniki potrebujejo prilagojen pristop z metodami modulacije poškodovanega tkiva s športno specifičnimi vajami, ki morajo biti tudi visoko intenzivne. Pomembno je, da športnika pripravimo na pravilne obremenitve.

