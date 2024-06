Športne dogodke več milijonov Evropejcev gleda nezakonito

14 odstotkov Slovencev je za ogled športnih dogodkov že dostopalo do vsebin iz nezakonitih spletnih virov, od tega 39 odstotkov mladih, starih od 15 do 24 let. 10 odstotkov mladih Slovencev pa je na spletu že zavestno kupilo ponarejeno športno opremo. Oprema, ki ni originalna, proizvajalce v Evropski uniji na leto stane 850 milijonov evrov. V Evropi se bodo letos zvrstili največji športni dogodki, kot so evropsko prvenstvo v nogometu, Dirka po Franciji, poletne olimpijske in paraolimpijske igre pa bomo letos lahko spremljali iz Pariza.

Kot so zapisali pri EUIPO, se ljudje pri piratstvu dogodkov v živo poslužujejo številnih načinov za razširjanje nedovoljenih vsebin na spletu, vključno z nezakonitimi naročniškimi storitvami in odprtimi internetnimi tokovi, ki se napajajo iz prihodkov oglaševanja. Ti kršitelji uporabljajo izpopolnjene tehnike, zaradi katerih jih ni mogoče odkriti, pri čemer pogosto izkoriščajo zakonite storitve za distribucijo vsebin. Spletno piratstvo se izvaja tudi pri dogodkih, ki se predvajajo na brezplačnih kanalih, kot so olimpijske igre ali zadnji krogi nogometnih prvenstev pod okriljem Uefe.

V nekaterih državah vsebine športnih dogodkov nezakonito pretaka skoraj polovica mladih. Tovrstna praksa je najpogostejša v Bolgariji, kjer je 21 odstotkov vprašanih priznalo, da si dogodke ogledajo nezakonito. V Grčiji je to priznalo 20 odstotkov vprašanih, na Irskem in v Španiji 19, v Luksemburgu pa 18 odstotkov. Iz študije pa je razvidno še, da so o nezakonitih ogledih mladi Evropejci poročali dvakrat pogosteje.

Po podatkih urada EUIPO sektor športne opreme v Evropski uniji poleg prenosov športnih dogodkov letno utrpi 850 milijonov evrov izgube. Ta številka ne vključuje športnih oblačil, kot so ponarejene nogometne majice in športni čevlji, ki letno zajemajo znaten delež od skupno ocenjenih 12 milijard evrov ponaredkov oblačil v Evropi.

Kot so zapisali pri EUIPO, je piratstvo dogodkov v živo pereča problematika za obstoj financiranja športa. Prihodki, ustvarjeni na podlagi pravic intelektualne lastnine, se po ključu solidarnosti razdelijo športnim gibanjem in športnikom. Emma Terho , predsednica Komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja za športnike, je na konferenci urada EUIPO o boju proti spletnemu piratstvu športnih in drugih dogodkov v živo oktobra 2023 povedala: "Če navijači spremljajo športne dogodke v živo z nezakonitim pretakanjem vsebin, to vpliva na celoten model solidarnostnega financiranja olimpijskega gibanja. Medijske pravice bi izgubile svojo vrednost, njihovi imetniki pa bi jih prenehali pridobivati, kar bi imelo velike posledice za model solidarnostnega financiranja celotnega olimpijskega gibanja."

Večji kot so športni dogodki, večje pa so priložnosti za goljufe. Glede na ves vloženi denar več milijonov gledalcev in potrošnikov imajo goljufi priložnost, da tudi oni ustvarijo dobiček. Nezakonito spletno pretakanje vsebin vsako leto zajema tudi športne dogodke. Urad EUIPO je ocenil, da se s piratstvom v vseh medijih letno ustvari milijarda evrov nezakonitih prihodkov.

"Ko bomo poleti uživali v tekmovalnem navdušenju, je treba igrati pošteno, to velja tako za igralce na igrišču kot za gledalce doma. Pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz teh dogodkov, varujejo in krepijo naše izkušnje v vlogi navijačev, podpirajo naše športnike ter navdihujejo prihodnje evropske in svetovne prvake. S spremljanjem uradnih prenosov in kupovanjem licenčnih izdelkov zagotavljamo, da bodo naši priljubljeni športi uspešni tudi za prihodnje generacije," je poudaril izvršni direktor urada EUIPO Joo Negr.

Promet s ponarejenim športnim blagom 850 milijonov vredna težava

Po podatkih urada EUIPO povprečno 10 odstotkov mladih v Evropski uniji, starih od 15 do 24 let, priznava, da so že namerno kupili ponarejeno športno opremo, pri čemer to najpogosteje storijo mladi Grki, delež mladih, ki so to priznali, je 18-odstoten. Ob tem pa je sedem odstotkov mladih evropskih potrošnikov ponarejene izdelke kupilo nevede.

Učinek prodaje ponarejenih izdelkov v Evropski uniji po izračunih urada EUIPO letno znaša 851 milijonov evrov oziroma 11 odstotkov ocenjenega skupnega upada obsega celotne prodaje v sektorju. Največje denarne izgube imajo Francija, Avstrija in Nizozemska, vsaka od njih letno utrpi po več 100 milijonov evrov. V smislu sorazmernega vpliva so najbolj prizadete Romunija, Litva in Madžarska, saj ponarejena športna oprema v vsaki od teh držav znaša do 20 odstotkov celotnega zmanjšanja obsega prodaje.