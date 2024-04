Športne igre za bolne in gibalno ovirane otroke: 'Šport je namenjen vsem'

Bolnišnične olimpijske igre so namenjene bolnim ter gibalno oviranim otrokom in mladostnikom, ki obiskujejo bolnišnično šolo. S športnimi igrami otroci in mladostniki med zdravljenjem in rehabilitacijo ohranjajo in razvijajo svojo psihofizično kondicijo, kar pripomore k hitrejšemu okrevanju.

Bolnišnični šolski oddelki Osnovne šole Ledina jih v sodelovanju z URI Soča prireja že od leta 1992. Letos potekajo že 30. leto zapored, s slavnostnim govorom pa jih je otvorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Vztrajnost v športu in življenju je ena od najpomembnejših lastnosti šampionov, zato si zaslužite posebno pohvalo in priznanje," je dejala in se zahvalila izjemnim posameznikom, ki so leta 1992 v okviru bolnišnične šole zasnovali projekt, in vsem tistim, ki so ga skozi tri desetletja razvijali, izpopolnjevali in soustvarjali to pozitivno zgodbo.

Ob tem je predsednica izpostavila tudi pomen in neprecenljivo vlogo bolnišnične šole, ki otrokom in mladostnikom omogoča, da lahko po končanem zdravljenju nadaljujejo redno šolanje.

Pedagoški delavci mladim odpirajo okno v svet in jim z raznolikimi vsebinami polepšajo bolnišnični vsakdan. Del tega so tudi tradicionalne bolnišnične olimpijske igre, ki so navdihujoč, edinstven in čudovit primer dobre prakse v Evropi. "Igre pa nosijo še eno, zelo pomembno sporočilo športa: da je šport za vse ter da ga je mogoče v sodelovanju s strokovnjaki fakultete za šport prilagoditi vsakemu in mu s tem pomagati pri vzdržljivosti in motivaciji. Vse to pa pripomore pri ozdravitvi," je dejala Pirc Musarjeva.