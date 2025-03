Športni center Ilirija odpira vrata občanom

Vrata novega Športnega centra Ilirija, ki je zrasel na območju nekdanjega starega ljubljanskega kopališča Ilirija, so na stežaj odprli Ljubljančanom. Ljubljanska občina bo danes in v petek pripravila dneve odprtih vrat. Oba dneva so med 13. in 17. uro pripravili brezplačne vodene oglede novega športnega kompleksa.

V tem času bodo informatorji predstavili vse zanimivosti in možnosti, ki jih ponuja nova Ilirija. Ogled je mogoč brez predhodne prijave, navajajo na ljubljanski občini. V soboto in nedeljo bo na bazenu potekalo že prvo plavalno tekmovanje, in sicer 36. Pokal Ježek, ki je namenjen najmlajšim plavalcem. Del kompleksa je tudi garažna hiša Ilirija s 322 parkirnimi mesti. Ta je že odprta, parkiranje v njej bo do nedelje brezplačno. Športni center v središču mesta so slovesno odprli in predali namenu na torkovi slovesnosti. Novega sodobnega pokritega olimpijskega bazena so še zlasti veseli vrhunski športniki, ki bodo v Ljubljani končno dobili kakovostne pogoje za treninge, sodobno opremljen prostor pa bo omogočal tudi izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj v vodnih športih na najvišji ravni.

Ljubljana je v prenovljeni Iliriji dobila pokriti olimpijski bazen. Ta bo namenjen predvsem ljubljanskim športnim klubom in društvom ter slovenskim reprezentančnim selekcijam. Center, v njem so tudi štiri športne dvorane, bodo lahko uporabljali tudi ostali športniki, osnovne in srednje šole ter univerza, v preostalih terminih, ki bodo na voljo, pa tudi rekreativci. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je v nagovoru navzočim na slovesnosti napovedal, da bo Športni center Ilirija postal nacionalni olimpijski center."Danes je zame dan zmage, dan uspeha. Moje srce je polno. Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem, svoji najboljši ekipi, za odlično opravljeno delo. Po več kot četrt stoletja smo dobili izjemen kompleks s prvim pokritim olimpijskim bazenom," je bil ob odprtju centra navdušen ljubljanski župan Zoran Janković. Ob bazenu so tribune, ki sprejmejo 1500 obiskovalcev, v poslopju je tudi trenažni bazen.

Odprtje Športnega centra Ilirija FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Vrhunski plavalci so trenirali pod balonom na Kodeljevem. Odslej bo drugače. "Res je izjemno, da smo le dočakali takšen kompleks, ki ga imajo tudi drugod po Evropi, svetu. Plavalci bomo imeli svoj fitnes, imeli bomo mir, imeli bomo svoj profesionalni bazen, ko bo vse na enem mestu. Največja prednost je v tem, da bomo v bazenu samo plavalci v naših terminih s progami, kakršne je treba imeti," je bila navdušena članica domačega plavalnega kluba Olimpija Neža Klančar, ki je uradno prva preizkusila bazen. Eden največjih zagovornikov novega bazena, nekdanji vrhunski plavalec, zdaj trener v Estoniji Peter Mankoč je vesel, da je le dočakal center, o katerem je lahko zgolj sanjal, ko se je še aktivno ukvarjal s tekmovalnim plavanjem."Že leta 1988 se je pisalo, da upajmo, da bo naslednje leto gradbišče za 50-metrski bazen. Takrat sem bil sam zelo majhen, na žalost se v času moje aktivne kariere to ni zgodilo. 12 let po koncu moje aktivne kariere se je zgodilo, bolje pozno kot nikoli," je ob odprtju centra razmišljal eden najboljših plavalcev v zgodovini slovenskega in evropskega plavanja.

Zoran Janković na odprtju bazena Ilirija FOTO: Luka Kotnik icon-expand