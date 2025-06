Športni dogodek, ki ga letos ne smete zamuditi

OGLAS

icon-expand

V zraku visi vprašanje, ki ga ljubitelji tega športa zastavljajo že mesece: Kateri fantje bodo oblekli reprezentančni dres in s kom bo Slovenija znova dihala kot eno? Kar je gotovo je to, da bo #mojtim nastopil z zasedbo, ki je sposobna vsega, in s podporo s tribun, kot jo znajo ustvariti le slovenski navijači. V skupinskem delu, ki se bo odvijal med 27. avgustom in 4. septembrom na Poljskem, bo moška reprezentanca zaigrala proti Poljski, Franciji, Belgiji, Izraelu in Islandiji. Katowice bodo tako gostile dvoboje, kjer bodo zagotovo zaživele slovenske barve – z navijaškimi avtobusi, zastavami in glasnim Kdor ne skače, ni Slovenc, ki bo donel iz Slovenske hiše in s tribun. Slovenski sektor bo tudi letos poskrbel za navijaški spektakel, kot ga znamo ustvariti le Slovenci.

Z Nomagom v Katowice

Za vse, ki želite Evropsko prvenstvo v košarki doživeti v živo, je Nomago kot uradni prevoznik in turistična agencija Košarkarske zveze Slovenije pripravil navijaške pakete, ki vključujejo vse, kar potrebujete za nepozabno izkušnjo: vstopnice za ogled tekem, prevoz (letalski ali avtobusni) in nastanitev v preverjenih hotelih. Ne gre le za prevoz in spanje – gre za organizirano doživetje, kjer boste že na poti del navijaške skupnosti. A to še ni vse.

icon-expand

Navijamo tudi za naše #rakete

Poletje bo pomembno tudi za žensko reprezentanco, ki se junija podaja na Žensko evropsko prvenstvo v košarki. Naše košarkarice bodo skupinski del igrale v Bologni, pomerile pa se bodo z reprezentancami Litve (18. 6.), Italije (19. 6.) in Srbije (21. 6.). Selektor Georgios Dikaiulakos je že objavil širši seznam 17 igralk, med katerimi bo izbral končno postavo. Vzdušje v ekipi je že sedaj odlično, zagon pa izjemen – reprezentantke si želijo preboja med evropsko elito, pri čemer bodo potrebovale tudi glasno podporo s tribun. In prav to omogoča Nomago. Za vse, ki želite podpreti naše košarkarice na poti do uspeha, so na voljo posebni navijaški aranžmaji z avtobusnim prevozom, vstopnicami in nastanitvijo v Bologni – da bodo tudi tribune v Italiji odmevale v podporo Sloveniji.

icon-expand

First minute cena le do 31. maja!