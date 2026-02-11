Navdušeni krajani po olimpijskem zlatu: Bolje ne bi moglo biti

Ko so Prevčevi na zaletišču, so njihovi najzvestejši navijači, tisti iz domače Dolenje vasi, na njihovem stalnem mestu - pred zasloni. Tudi tokrat so močno stiskali pesti.

"Priznam, da smo potiho pričakovali. Resda ne ravno zlate, ampak da bo pa medalja, smo bili pa prepričani," priznava predsednik krajevne skupnosti Jernej Bešter.

Izjemno jih je navdušilo prav to, da je Sloveniji uspelo ubraniti zlato iz Pekinga. "Generacije se zamenjajo in težko je ponovno sestaviti tako ekipo, da ubrani zlato medaljo, ampak Slovencem je to uspelo."

Z včerajšnjo zlato olimpijsko medaljo so se skakalke in skakalci izenačili s telovadci, ki imajo prav tako 11 olimpijskih medalj. Gre pa tudi za poseben mejnik družine Prevc. Olimpijsko medaljo imajo zdaj namreč že štirje njihovi družinski člani.