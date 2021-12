Športni junaki leta 2021: narodu vlili veliko sreče, veselja in upanja

Poleg vseh medicincev, osebja v domovih za ostarele in prostovoljcev, ki so močno pomagali reševati koronsko krizo, so leto, od katerega se poslavljamo, nedvomno zaznamovali tudi naši športniki, junaki leta, ki so v narod vlili veliko sreče, veselja, evforije in upanja – upanja, da se da, samo potruditi se je treba vsak dan znova. Benjamin Savšek, Janja Garnbret, Tadej Pogačar, košarkarji in še mnogi drugi so nam pridelali toliko veselja, da smo skorajda pozabili, v kakšnih časih živimo, a prav oni nam ponujajo rešitve s svojim razmišljanjem in poti k uspehu.

