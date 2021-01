Selitev Zlate lisice v Kranjsko goro: 'Slovenci znamo stopiti skupaj'

Organizatorji 57. tekmovanja za Zlato lisico tokrat ne bodo preštevali, koliko gledalcev so gostili v dveh dneh. Prav tako ne bodo preštevali poslovnega izkupička ali ocenjevali, kaj vse jim je uspelo narediti bolje kot v preteklosti. So si pa s kranjskogorskimi prireditelji tekem svetovnega pokala segli v roke in se jim zahvalili za nesebično pomoč pri selitvi tekme iz Maribora v Podkoren. Poteza, ki jo pozdravlja tudi kranjskogorski župan Jani Hrovat, oče slovenske junakinje Mete Hrovat.

