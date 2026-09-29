Slovenija
Športni spektakel v Sloveniji: evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu
Slovenija letos prvič gosti evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Več kot 800 najboljših kolesarjev iz 50 držav in 14 dirk. Kdaj se začenja? Nekateri so že tu. Kaj moramo vedeti glede režima na cestah – od Ljubljane do Gorenjske? In domačini? So zadovoljni ali ne?
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