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Slovenija

Športni spektakel v Sloveniji: evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu

Ljubljana, 29. 09. 2026 19.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tanja Volmut
Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu

Slovenija letos prvič gosti evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Več kot 800 najboljših kolesarjev iz 50 držav in 14 dirk. Kdaj se začenja? Nekateri so že tu. Kaj moramo vedeti glede režima na cestah – od Ljubljane do Gorenjske? In domačini? So zadovoljni ali ne?

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kolesarstvo evropsko prvenstvo Tadej Pogačar Šenčur promet

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