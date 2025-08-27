Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija
Oglas

Športni vikend Ljubljanica 2025: Ljubljana v znamenju teka, koles in dobre volje

Ljubljana, 27. 08. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
P.R.
Komentarji
0

Med 12. in 14. septembrom 2025 bo središče Ljubljane znova zaživelo v športnem duhu. Športni vikend Ljubljanica bo v prestolnico privabil tekače, kolesarje, družine in vse ljubitelje gibanja, ki si želijo rekreacije, zabave in mestnega utripa.

bf

Dogodek, ki bo potekal med Stritarjevo ulico in Mestnim trgom, ponuja pestro izbiro športnih preizkušenj – od traila in ekipnega teka do večernega nočnega spektakla in kolesarskih družinskih izletov. Organizatorji pričakujejo več kot 1500 udeležencev iz več kot 20 držav, dogajanje pa bodo popestrili spremljevalni program, zanimivi gostje in športni ambasadorji.

bf

Poiščite športni izziv zase:

- Trail Ljubljana – razgibane trase za pohodnike in tekače

>> Prijava na Trail Ljubljana

- Biznis Run Ljubljana – ekipni tek za sodelavce in prijatelje

>> Prijava na Biznis Run Ljubljana

- Nočni tek Ljubljanica – nepozaben večerni tekaški spektakel v osrčju mesta

>> Prijava na Nočni tek Ljubljanica

- Bike Festival Ljubljana – kolesarske ture za rekreativce in družine

>> Prijava na Bike Festival Ljubljana

- Otroški teki Povodnega moža – športna igra in zabava za najmlajše

>> Prijava na Otroške teke

Zakaj se udeležiti?

Športni vikend Ljubljanica je zasnovan tako, da ponudi nekaj za vsakogar:

- izziv za rekreativce in športne navdušence,

- zabaven ekipni dogodek za sodelavce,

- večerni tek v čarobnem mestnem središču,

- družinsko kolesarjenje in otroške igre za najmlajše.

Poleg športnih preizkušenj bo poskrbljeno tudi za bogat spremljevalni program ter pravo festivalsko vzdušje v središču Ljubljane.

Hitre informacije

Kdaj: 12.–14. september 2025

Kje: Stritarjeva ulica in Mestni trg, Ljubljana

Športne aktivnosti: Trail Ljubljana, Nočni tek, Biznis Run, Bike Festival, Otroški teki

Prijave: odprte preko uradne spletne strani www.ljubljanica.net

Ne odlašajte – število mest je omejeno!

Prijavite se še danes in si zagotovite svoje mesto na enem največjih športnih dogodkov v prestolnici. Ljubljana vas vabi, da jo doživite v gibanju.

 

Naročnik oglasne vsebine je FATBURN EVENTS.

športni vikend ljubljanica 2025 ŠD Slovenc
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215