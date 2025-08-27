Športni vikend Ljubljanica 2025: Ljubljana v znamenju teka, koles in dobre volje

Dogodek, ki bo potekal med Stritarjevo ulico in Mestnim trgom, ponuja pestro izbiro športnih preizkušenj – od traila in ekipnega teka do večernega nočnega spektakla in kolesarskih družinskih izletov. Organizatorji pričakujejo več kot 1500 udeležencev iz več kot 20 držav, dogajanje pa bodo popestrili spremljevalni program, zanimivi gostje in športni ambasadorji.
Poiščite športni izziv zase:
- Trail Ljubljana – razgibane trase za pohodnike in tekače
- Biznis Run Ljubljana – ekipni tek za sodelavce in prijatelje
>> Prijava na Biznis Run Ljubljana
- Nočni tek Ljubljanica – nepozaben večerni tekaški spektakel v osrčju mesta
>> Prijava na Nočni tek Ljubljanica
- Bike Festival Ljubljana – kolesarske ture za rekreativce in družine
>> Prijava na Bike Festival Ljubljana
- Otroški teki Povodnega moža – športna igra in zabava za najmlajše
Zakaj se udeležiti?
Športni vikend Ljubljanica je zasnovan tako, da ponudi nekaj za vsakogar:
- izziv za rekreativce in športne navdušence,
- zabaven ekipni dogodek za sodelavce,
- večerni tek v čarobnem mestnem središču,
- družinsko kolesarjenje in otroške igre za najmlajše.
Poleg športnih preizkušenj bo poskrbljeno tudi za bogat spremljevalni program ter pravo festivalsko vzdušje v središču Ljubljane.
Hitre informacije
Kdaj: 12.–14. september 2025
Kje: Stritarjeva ulica in Mestni trg, Ljubljana
Športne aktivnosti: Trail Ljubljana, Nočni tek, Biznis Run, Bike Festival, Otroški teki
Prijave: odprte preko uradne spletne strani www.ljubljanica.net
Ne odlašajte – število mest je omejeno!
Prijavite se še danes in si zagotovite svoje mesto na enem največjih športnih dogodkov v prestolnici. Ljubljana vas vabi, da jo doživite v gibanju.
