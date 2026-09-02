ŠPORTNI VIKEND LJUBLJANICA 2026 bo med 11. in 13. septembrom v središče Ljubljane pripeljal nočni tek, trail, pohodništvo, kolesarjenje in pestro družinsko športno dogajanje

Športni vikend sestavljajo TRAIL LJUBLJANA, NOČNI TEK LJUBLJANICA, BIKE FESTIVAL LJUBLJANA ter Otroški teki Povodnega moža. Skupna značilnost vseh prireditev je, da športnike in obiskovalce pripeljejo v samo srce prestolnice. Start in cilj vseh prireditev bosta v centru Ljubljane, na Stritarjevi ulici in Mestnem trgu. Častni pokrovitelj ŠPORTNEGA VIKENDA LJUBLJANICA 2026 je župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, ki s svojim pokroviteljstvom podpira športno dogajanje in prizadevanja za aktivno, zdravo ter kakovostno življenje v Ljubljani.

Šport v samem središču Ljubljane

ŠPORTNI VIKEND LJUBLJANICA je zasnovan kot skupen športnih prireditev, namenjenih za vse starostne skupine in vse stopnje pripravljenosti. V enem vikendu se bodo tako na ljubljanskih ulicah srečali tekači, gorski tekači, kolesarji, otroci, družine in številni obiskovalci. Posebnost dogodka je prav lokacija. Mestni trg in Stritarjeva ulica bosta za tri dni postala osrednje stičišče športnega dogajanja, od koder se bodo udeleženci podali na svoje trase in se na isto lokacijo tudi vrnili. Ljubljana bo tako dobila športno kuliso, ki bo povezala mestno jedro, okoliško naravo in številne športne navdušence.

TRAIL LJUBLJANA

V okviru TRAIL LJUBLJANA se bodo tekači podali na različne trail trase, ki združujejo urbano okolje Ljubljane z naravnimi potmi in razgibanim terenom v okolici mesta. Tokratne trase na voljo so: 6 km, 11 km, 17 km, 25 km, 35 km, 54 km, 95 km in nova 165 km dolga trasa. Dogodek je namenjen tako izkušenim trail tekačem in ljubiteljem dolgih razdalj kot tudi rekreativcem, ki želijo Ljubljano doživeti na nekoliko drugačen način – v teku in v stiku z naravo. Trail Ljubljana služi tudi kot odličen turistični produkt, saj na atraktivne lokacije in dolžine organizatorji vabijo udeležence iz vseh koncev sveta. Trail tek je namreč v skokovitem porastu in zanimanja za tovrstne dogodke, posebej tega, je izredno veliko.

NOČNI TEK LJUBLJANICA

Posebno doživetje bo predstavljal tradicionalni NAMMAN MUAY 17. NOČNI TEK LJUBLJANICA, ki bo ljubljansko mestno jedro osvetlil s številnimi tekači. Tek v večernem ambientu Ljubljane ponuja drugačno izkušnjo mestnega teka, hkrati pa je namenjen širokemu krogu udeležencev – od tekačev, ki lovijo rezultat, do tistih, ki želijo predvsem uživati v športnem vzdušju in druženju. Teh je po navadi največ, saj so tudi trase zelo atraktivne in potekajo ob Ljubljanici mimo vseh fascinantnih in turistično zanimivih točk (Robbov vodnjak, Zmajski most, Prešernov trg, Kongresni trg, Novi trg ...) s startom in ciljem na Stritarjevi ulici in veličastnim pogledom na Ljubljanski grad,

BIKE FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana bo v okviru BIKE FESTIVALA LJUBLJANA gostila tudi kolesarje. Dogodek je namenjen ljubiteljem cestnega kolesarstva in rekreativcem, ki bodo lahko prestolnico in njeno okolico raziskovali na dveh kolesih. Vse 4 trase, ki bodo tudi tokrat na voljo 35 km, 52 km, 78 km in 120 km potekajo po razgibani bližnji in širši okolici Ljubljane z najdaljšo, ki vsebuje tudi ključni vzpon na Podkum. Kolesarski del športnega vikenda bo v mesto pripeljal številne udeležence iz Slovenije in tujine ter ponovno pokazal, da je Ljubljana odlična izhodiščna točka za športno raziskovanje širše okolice.

OTROŠKI TEKI POVODNEGA MOŽA

ŠPORTNI VIKEND LJUBLJANICA pa ne bo namenjen samo odraslim. Posebno mesto v programu imajo Otroški teki Povodnega moža, kjer bodo na svoj račun prišli najmlajši športniki. Otroški teki bodo šport približali otrokom na zabaven in sproščen način ter poskrbeli, da bo športni vikend tudi prava družinska prireditev in najmlajši se bodo lahko brezplačno podali na trase 200 m in 400 m po glavni promenadi Stritarjeve ulice na centralnem prizorišču.

Tri dni športa, druženja in dobre energije

ŠPORTNI VIKEND LJUBLJANICA 2026 želi povezati športnike različnih generacij in športnih ravni ter Ljubljano za en vikend postaviti v središče športnega dogajanja. Od najmlajših tekačev do izkušenih trail tekačev in kolesarjev bo vsak lahko našel svojo športno priložnost. Trenutno je na vse dogodke prijavljenih že preko 700 udeležencev iz 25 držav sveta tudi iz Omana, Izraela, Estonije, ZDA in drugih svetovnih in evropskih destinacij.

Med 11. in 13. septembrom 2026 zato vabimo vse ljubitelje športa, družine, navijače in obiskovalce Ljubljane, da se nam pridružijo v samem središču prestolnice.

ŠPORTNI VIKEND LJUBLJANICA 2026 – tri dni, štiri prireditve in ena Ljubljana.

Častni pokrovitelj:

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

Lokacija startov in ciljev:

Stritarjeva ulica in Mestni trg, Ljubljana

Termin:

11.–13. september 2026