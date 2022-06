Športnik in reševalec, ki ga je nesreča prikovala na posteljo, spet vozi kolo

Pred štirimi leti je bil Rok Močnik neutruden športnik, delal je kot voznik reševalec, dokler ni zaradi nesreče med plezanjem na Planjavi sam potreboval pomoč reševalcev. "Bil sem privezan, padel sem, en klin se je izdrl, zato podaljšal padec, zanihal sem stran od stene in nazaj v steno. Ko sem priletel nazaj v steno, se mi je čelada razbila," svojo zgodbo opisuje Močnik. A je opravila svojo nalogo in mu dejansko rešila življenje. Po enem mesecu kome in številnih operacijah, tudi glave, se je stanje končno izboljšalo. "V glavo so mi dali lobanjsko dno iz titana, ker mojega telo ni sprejelo. Potem je šlo stanje hitro na boljše, začel sem sam hoditi," dodaja.

Vendar je kljub temu rehabilitacija za želen napredek dolgotrajna, predvsem pa mora biti takojšna in kontinuirana. "Hodim v Center Korak vsak dan, kjer imam vsak dan terapije, ni počitka, pravijo, da se izboljšuje, da se vidijo izboljšave, tako da ne bomo obupali," pravi Močnik.

"Nevrološka nesreča, poškodba povzroči nek zastoj. In prej, kot se začne odpravljati posledice, večje so možnosti, da se stanje opazneje ali celo popolnoma izboljša," razlaga fizioterapevt Iztok Kremser in dodaja: "Naša ideja je, da z velikim številom ponovitev vzpostavimo te povezave in zopet, ali prvič, vzpostavimo motorične funkcije – hojo, gib roke ipd."

Sodobne naprave omogočajo tudi napredke, ki jih je sicer težje doseči

"Pri nas imamo npr. eno napravo, ki možgane prevara, da nekdo naredi določen gib, a ga v resnici ne. To zelo zmanjša nivo poškodbe in zelo pospeši hitrost in učinkovitost rehabilitacije," pojasni Kremser.

Ob tako velikih čustvenih pretresih, ki jih prinesejo tako hude poškodbe, pa je za rehabilitacijo pomembna tudi čustvena opora. Rok jo je vedno našel v svoji družini. "Na mestu, ko nismo videli poti kam in kako, so me vzpodbujali in mi stal ob strani. Na koncu sem še prišel v Center Korak, kjer mi tudi ponujajo terapije, se dobro počutim, imam družbo ljudi, ki me razumejo," pravi.

"Poškodba hrbtenjače, poškodba možganov – tudi po možganski kapi – je pretres ne samo za tega posameznika, ampak vsaj za neko obdobje tudi za njegovo okolje. Pomoč družine, razumevanje prijateljev je praktično nujni predpogoj, da to osebno bolečino, ta osebni pretres posameznik uspe premagati," še zaključi Kremsar.

Vsa tehnika, dobro delo in skrb terapevtov ne zadostuje, še priznava, če v domačem okolju ni primerne podpore.