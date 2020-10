Športnikom glavobol povzročajo dodatni ukrepi, učencem pa Arnes

Vlada je na dopisni seji sprejela nov ukrep, ki še dodatno omejuje športne dejavnosti. Še naprej bo dovoljena individualna vadba, ekipni športi pa do nadaljenjega niso dovoljeni. Skupinska rekreacija je dovoljena samo s člani istega gospodinjstva ali če je največ šest udeležencev in so na razdalji vsaj treh metrov. Ministrica je na tiskovni konferenci še sporočila, da bo šolanje potekalo na enak način, kot do zdaj, in da so težave s spletno učilnico, ki smo ji priča že tri dni, odpravljene.

