Ko je birokracija močnejša od zdrave pameti. Zakaj je svetovna prvakinja ostala brez vpisa?

Mariborčanka Tyra Barada je v začetku meseca osvojila naslov svetovne prvakinje v taekwondoju, na evropskih igrah konec junija pa je v kikboksu osvojila srebrno in zlato medaljo. S takšno študentko bi se lahko pohvalili na študijskem programu športno treniranje mariborske Pedagoške fakultete. A so za Tyro vrata tam zaprta, ker ni opravila testa gibalnih sposobnosti. Pa ne zato, ker ga ne bi želela, pač pa zato, ker je bila takrat na svetovnem prvenstvu in evropskih igrah. Toda za mariborsko univerzo to očitno ni zadosten razlog, da bi ji omogočili dodatni termin. In da bi bila ironija še večja, mariborska univerza se ponaša z uradnim certifikatom športnikom prijazna univerza.