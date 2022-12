Športno darilo je najboljše darilo!

December je čas, ko se pogosto poraja misel na to, kaj podariti svojim najbližjim. Letos pojdite izven klasičnih okvirjev in podarite športno darilo.

Ideje za darila kar letijo, a kaj ko se vedno znova ujamemo v past kupovanja klasičnih daril. Skodelice za čaj, volnene nogavice, rokavice, sladkarije in šali so med najpogosteje izbranimi decembrskimi darili. Toda, ali ste kdaj pomislili, kaj se z njimi zgodi, ko jih podarite? Čeprav so morda na prvi pogled dobra ideja, po vsej verjetnosti pristanejo v zadnjih kotičkih omar.

Podarite svojim najbližjim športne pripomočke in rekvizite Torej, kaj podariti svojim najbližjim, da jih boste razveselili in bo darilo tudi uporabno? Če so ljubitelji športa, potem ne boste zgrešili z izbiro kateregakoli športnega rekvizita za njihov najljubši šport. Športno darilo pa je primerno tudi za vse tiste, ki se s športom ne ukvarjajo, saj bodo na ta način končno zbrali pogum in se ga lotili. Danes je ponudba športnih pripomočkov in rekvizitov izjemno pestra, poleg tega pa so nam na voljo tudi številni drugi dodatki za vadbo. Izbirate lahko med različnimi utežmi, ročkami, masažnimi pripomočki, elastikami, pručkami, kolebnicami pa še bi lahko naštevali. Kaj torej izbrati? Preverite naše ideje za najboljše športno darilo. Elastični trakovi za vadbo Eden izmed najbolj priljubljenih športnih pripomočkov so zagotovo elastični trakovi za vadbo . Ti so vsestransko uporabni, predvsem pa so namenjeni vadbi celotnega telesa. Z njimi lahko krepite vse večje mišične skupine, saj nudijo enakomeren napor mišic, s čimer je vadba še bolj kakovostna.

Kot ste verjetno že ugotovili, so trakovi za vadbo na voljo v različnih barvnih odtenkih. To pa ni zaradi estetskega vidika, ampak različne barvne kombinacije pomenijo tudi različno težavnost. Na tem mestu naj poudarimo, da imajo različni proizvajalci različne barvne odtenke za določeno težavnost, zato se o tem prepričajte še pred nakupom. Pohodniške palice Hoja v hribe je vedno bolj priljubljena športno rekreativna dejavnost, zato so tudi pohodniške palice lahko odlično športno darilo. Ker pa je njihova ponudba vedno bolj pestra, je potrebno dobro vedeti, kaj kupovati. Pohodniške palice so izdelane iz lahkega aluminija ali pa iz ogljikovih vlaken. Aluminij je bolj trpežen in cenovno ugodnejši, ogljikova vlakna pa se lahko pohvalijo s svojo izjemno nizko težo.

Pri izbiri morate biti pozorni tudi na ustrezno dolžino palic in seveda na njihov mehanizem zložljivosti. Če želite svojim najbližjim podariti le najboljše, ni odveč preveriti tudi ostale značilnosti palic, kot so na primer zapestni trak, ročaj, krpljice in čepki. Podloga za vadbo Podloge za vadbo so eden tistih športnih pripomočkov, ki so najbolj vsestransko uporabni. Z njihovo pomočjo poskrbimo za boljšo stabilnost v različnih vadbenih položajih in posledično večjo varnost. Uporabljamo jih lahko pri skupinskih vadbah, za pilates, jogo ali vadbo doma, zato ne boste ničesar zgrešili, če boste za letošnje božično darilo izbrali katero od različnih podlog za vadbo.

Če boste temeljito pobrskali ponudbo podlog za vadbo, boste ugotovili, da je tudi ta zelo pestra. Podloge za vadbo se med seboj razlikujejo po barvah, debelini, vzorcu, vpojnosti in namenu vadbe. Pred nakupom tudi preverite, iz katerega materiala je podloga za vadbo izdelana. Različni materiali namreč vplivajo na različno vzdrževanje in trpežnost podloge, predvsem pa je pomembno, da je podloga za vadbo lahka in enostavna za prenašanje. Masažni valj Svojim bližnjim pa lahko podarite tudi nekaj za sproščanje mišic. S tega vidika je masažni valj odličen pripomoček, ki pomaga pri vzdrževanju pravilne drže, stabilizaciji hrbtenice in zmanjševanju bolečin v hrbtu. Njegova redna uporaba močno pripomore tudi k sproščanju vseh mišičnih skupin, zato ga pogosto uporabljamo za hitrejšo regeneracijo mišic po treningu. Masažni valj je tako odličen samomasažni pripomoček, ki ga mora imeti vsak športnik ali rekreativec, priporočamo pa ga tudi vsem tistim, ki veliko sedijo ali opravljajo težka fizična dela. Masažni valj je lahko izdelan iz pene ali pa je votle oblike.

