Športno in hkrati elegantno. Kupite pametno uro!

Če nameravate kupiti novo uro, je morda čas, da si namesto običajne in "dolgočasne" omislite pametno uro, ki ima poleg svoje glavne funkcije še peščico drugih, kot so spremljanje telesne aktivnosti, merjenje srčnega utripa, stopnje stresa in podobno.

V današnjem svetu, kjer je tehnologija tako napredovala, ni osebe, ki ne bi želela iti v korak s časom. Razviti so bili številni pripomočki in druge naprave, pametne ure pa so le ene izmed njih.

Razlike med navadno in pametno uro

Glavna razlika med navadno in pametno uro je ta, da si s slednjo lahko ogledate e-pošto, besedila, obvestila iz družbenih omrežij in druge stvari, ne da bi morali posegati po mobilnem telefonu. Kot smo že omenili, so idealne za sledenje telesni aktivnosti, kot so kilometrina, porabljene kalorije ali izvedeni koraki.

Pametno uro lahko z Bluetoothom povežete z mobilnim telefonom in tako prejmete vsa obvestila, ki bi tako ali tako prišla na vaš mobilni telefon. Da bi vse delovalo pravilno, imajo pametne ure tudi operacijski sistem, ki dodatno nadzoruje vse in omogoča visoko raven prilagajanja. Kasneje lahko namestite določene aplikacije in tako na primer spremljate kakovost spanja, merite nasičenost krvi s kisikom in podobno.

5 razlogov zakaj kupiti pametno uro

1. Odgovarjanje na sporočila in klice: s pametno uro lahko kličete in sprejemate telefonske klice in sporočila. Tako ste lahko povezani z drugimi, tudi če vaš mobilni telefon ni v vaših rokah. To je izjemno priročno med kolesarjenjem ali športnimi aktivnostmi in je pogost razlog za nakup takšnega pripomočka.

2. Spremljanje telesne pripravljenosti: še ena stvar, ki jo imajo ljudje pri pametnih urah radi, je dejstvo, da jim pomaga spremljati in vzdrževati kondicijo. Številne športne pametne ure vam dajejo podatke o porabljenih kalorijah, prevoženih kilometrih itd. Na ta način aktivno sodelujete pri natančnem spremljanju ravni telesne aktivnosti. Vse podatke lahko shranite in sinhronizirate v oblaku.

3. Osebna varnost: dandanes so na trgu tudi pametne ure z možnostjo vzpostavitve klicev SOS, ki vam lahko rešijo življenje v nujnih primerih. Pomembno je le, da pridržite določeno tipko in sprožite klic v sili 112, ne da bi se po nepotrebnem dotaknili zaslona ure. Nekateri modeli so tudi vodoodporni in ​​imajo vgrajen GPS, zaradi česar so idealen spremljevalec na avanturističnih potovanjih.

4. Poslušanje glasbe in upravljanje s seznamom: med tekom, hojo, kolesarjenjem ali katero koli drugo dejavnostjo lahko predvajate glasbo in preklapljate skladbe prek pametne ure ter glasnost navzgor in navzdol.

5. Brezstično plačevanje: številni modeli pametnih ur vam ponujajo možnost brezstičnega plačila. Preprosto se povežite s plačilnimi aplikacijami za Android ali iOS in pametna ura bo vse storila namesto vas. Vsekakor je treba omeniti, da ura deluje tudi brez povezave; zato vam ni treba biti povezan z internetom. Od zdaj naprej ne potrebujete več niti svojega mobilnega telefona, niti denarnice. Prava rešitev je pametna ura.